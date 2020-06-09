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09 червня 2020, вівторок, 11:39 397
Політика 2020-06-09T12:45:02+03:00
Українські Новини
Заради підкупу виборців Комарницький і Тищенко крадуть пісок, - Мірошниченко

Заради підкупу виборців Комарницький і Тищенко крадуть пісок, - Мірошниченко

Анна Рудык
Микола Тищенко
Микола Тищенко

"Смотрящий за Києвом"  Денис Комарницький та кандидат у мери Києва, народний депутат Микола Тищенко намагалися підкупити виборців піском, який вкрали з майданчика ПАТ "Мостобуд". Про це на своїй сторінці у Facebook заявив депутат “Київради” від ВО "Свобода" Ігор Мірошниченко. 

"Колись Черновецький сів у крісло мера Києва нагодувавши столичних пенсіонерок продуктовими пайками. Одним з винахідників такої політтехнології для Льоні-космосу був Денис Комарницький. Космос, вкравши космічні гроші у киян, накивав п‘ятами до Ізраїлю, але його "політтехнологи-рєшали" лишилися і знову прагнуть влади. Цього разу Комарницький пхає на місце мера Києва Миколу Тищенко. Однак, за розцінками ресторану "Велюр" пайки бабусям коштують дорого, тому вони вирішили купувати виборців піском", - написав Мірошниченко.

Свободівець зазначив, що пісок Комарницький та Тищенко, ймовірніше за все, вкрали.

"Пісок для них взагалі безкоштовний, бо цілком ймовірно він крадений з майданчика ПАТ "Мостобуд" на вул. Промислова, 4. Нагадаю, що півтора роки тому Київрада розірвала договір оренди земельної ділянки у понад 17 гектарів, на якій піскова мафія зберігала крадений пісок. Проте, пісок продовжують мити з Дніпра та вивозити з-під носа територіальної громади. А цей нелегальний майданчик взяли під свій контроль якраз згадані Комарницький і Тищенко", - підсумував Мірошниченко.

Нагадаємо, раніше Ігор Мірошниченко звернувся до мера столиці Віталія Кличка з вимогою "зупинити корупційну схему "смотрящєго" за Києвом Дениса Комарницького та народного депутата Миколи Тищенка".

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