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08 червня 2020, понеділок, 12:34 195
Політика 2020-06-08T15:30:02+03:00
Українські Новини
Напередодні виборів в Києві Комарницький руйнує схеми Столара, - ЗМІ

Напередодні виборів в Києві Комарницький руйнує схеми Столара, - ЗМІ

Анна Рудык
Вадим Столар. Фото прес-служба
Вадим Столар. Фото прес-служба

Напередодні виборів мера Києва стала очевидною війна в колишній команді Віталія Кличка, з якої випав Вадим Столар. І збудовані ним схеми зараз активно руйнує інший представник команди Кличка, також виходець з групи Черновецького Денис Комарницький. Про це зазначається у статті видання "Дзеркало тижня" "Київ. Договір з тінню — 2".

"Інтернет-протистояння Столара і Комарницького відбувається тому, що Комарницький руйнує схеми Столара. Виколупуючи лапки кліща шляхом усунення вірних Столару кадрів. Більше того, знаючи слабкі місця будівельних проектів Столара, екс-напарник Черновецького атакує афілійовані з ним будівництва", - йдеться у публікації.

Автори публікації відзначають, що публічною сваркою Столара з Кличком у раніше монолітній команді ніхто не задовольнився. Його колишні партнери по команді Черновецького почали війну на видавлювання з місцевої влади. А сам Столар намагається запустити під вибори власні проєкти.

"Столар активно веде переговори з Андрієм Пальчевським, що має досить високий рейтинг у Києві, намагаючись прив'язати його висунення до партії Смешка", - йдеться у публікації.

На думку авторів, Кличко публічно посварився зі Столар, щоб залишити для себе поле подальшої співпраці зі "Слугами народу". Хоча при цьому він ризикує втратити підтримку Тимошенко, Смешка і Пальчевського.

"Кличко насправді в досить складній ситуації, — уточнює джерело видання в СН. — Він може вкласти дуже багато грошей, часу і сил в кампанію, а в підсумку стати англійською королевою. У нього є рейтинг, але він не конвертується, бо його електорат розділився між УДАРом, ЄС і СН... Щоб реально керувати містом, йому потрібно не тільки стати мером, а перш завести в Київраду дієздатну фракцію. І Віталік маневрує, намагаючись щосили нас не образити, розуміючи, що його майбутня коаліція — це "Слуга народу".

В самій партії "Слуга народу", за даними видання, серйозно налаштовані на праймеріз, про що вже заявив президент, давши старт битві за Київ. "Київський осередок зараз змістовно відображає всі підгрупи партії, — розповідає джерело видання в СН. — Там є люди і Ткаченка, і Тищенка, і Холодова. Є і вільні депутати. Була ідея залучити фракцію, але проблема в тому, що багато членів фракції не є членами партії". Хоча, остаточна стратегія СН у Києві не ясна. На сьогоднішній день головний медійний претендент — Микола Тищенко. Мерські банери званого головним "фаворитом" глави ОПУ Єрмака на цьому тижні вже заполонили Інтернет.

У той же час, за даними ДТ, найближчим часом розділяти повноваження мера і глави КМДА ніхто не буде. "Закон про столицю, за нашою інформацією від джерел у партії, прийматися до виборів не буде. Не до часу... нинішній президент навряд чи захоче позбавляти себе можливості тримати на повідку мера, призначаючи або не призначаючи голову КМДА", - йдеться у публікації.

Шанси решти політичних сил на майбутніх виборах виданням оцінюються скептично. "Передвиборний склад Порошенка, цілком ймовірно, піде наповнений порожніми вагонетками від Кононенка і Березенка. Головне — в шахту заїхати. БЮТ, як завжди, сформує бронепоїзд пасіонаріїв, який привезе нас прямо до Фуксу. Залишить на його станції чергові 80 мільйонів від столичного метро і умчиться на публічну війну за "благо киян". "Голос", мабуть, єдина партія, яка не заплямувала себе комерційними пасажирами. Але у цього складу проблема з локомотивом. Сергій Притула, який спіймав зірку, подумує про власний столичний партійний проєкт. І може так статися, що прості пасажирські вагони взагалі не потраплять в Кивраду", - йдеться в тексті.

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