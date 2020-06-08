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  • 11.06.20 13:00 Прес-конференція лідерів громадських організацій та об’єднань внутрішньо переміщених осіб
08 червня 2020, понеділок, 00:50 5
Прес-центр 2020-06-08T07:30:02+03:00
Українські Новини
11.06.20 13:00 Прес-конференція лідерів громадських організацій та об’єднань внутрішньо переміщених осіб

11.06.20 13:00 Прес-конференція лідерів громадських організацій та об’єднань внутрішньо переміщених осіб

Алина Заика

11 червня 2020 року, о 13:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція лідерів громадських організацій та об’єднань внутрішньо переміщених осіб.

Під час події учасники звернуться до міжнародної спільноти, органів влади усіх рівнів, політичних сил, громадських та політичних діячів з приводу відсутності в Україні ефективного механізму відновлення та захисту прав громадян України, які постраждали внаслідок агресії РФ. 

Спікери:

  • Целовальніченко Наталія, керівниця ГО "Луганська правозахисна група", адвокатка, членкиня громадської ради при Міністерстві юстиції України;
  • Гайде Різаєва, громадська діячка, координатор групи по звільненню заручників "Патріот";
  • Шейко Людмила, голова ГО "Наше місто", громадська діячка, членкиня громадської ради при Лиманській РДА Одеської області;
  • Микола Греков, мер окупованого міста Олександрівськ (Луганська обл.), член ГО "Громадський рух учасників АТО та громадян з тимчасово окупованої території "Нова нація";
  • Ригованов Руслан, громадський діяч, кандидат в президенти України на виборах у 2019 р., директор з розвитку ГО "Платформа соціально-гуманітарних ініціатив та інновацій "Єдиний координаційний центр".

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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