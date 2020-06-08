11.06.20 13:00 Прес-конференція лідерів громадських організацій та об’єднань внутрішньо переміщених осіб

11 червня 2020 року, о 13:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція лідерів громадських організацій та об’єднань внутрішньо переміщених осіб. Під час події учасники звернуться до міжнародної спільноти, органів влади усіх рівнів, політичних сил, громадських та політичних діячів з приводу відсутності в Україні ефективного механізму відновлення та захисту прав громадян України, які постраждали внаслідок агресії РФ. Спікери: Целовальніченко Наталія, керівниця ГО "Луганська правозахисна група", адвокатка, членкиня громадської ради при Міністерстві юстиції України; Гайде Різаєва, громадська діячка, координатор групи по звільненню заручників "Патріот"; Шейко Людмила, голова ГО "Наше місто", громадська діячка, членкиня громадської ради при Лиманській РДА Одеської області; Микола Греков, мер окупованого міста Олександрівськ (Луганська обл.), член ГО "Громадський рух учасників АТО та громадян з тимчасово окупованої території "Нова нація"; Ригованов Руслан, громадський діяч, кандидат в президенти України на виборах у 2019 р., директор з розвитку ГО "Платформа соціально-гуманітарних ініціатив та інновацій "Єдиний координаційний центр". Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.