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06 червня 2020, субота, 15:49 412
Політика 2020-06-06T16:19:37+03:00
Українські Новини
Більш підготовленого фахівця на СЗР, ніж Кондратюк, в Україні просто немає, — експерт

Більш підготовленого фахівця на СЗР, ніж Кондратюк, в Україні просто немає, — експерт

Елена Новикова
Валерій Кондратюк
Валерій Кондратюк

Призначення Валерія Кондратюка на посаду голови Служби зовнішньої розвідки України – це правильне кадрове рішення, більш підготовленого фахівця в Україні просто немає.

Таку думку висловив генерал-лейтенант СБУ, колишній керівник спецпідрозділу Альфа і колишній керівник військової контррозвідки України Віталій Романченко у коментарі Українським Новинам.

"Вибір президента на користь Валерія Кондратюка як керівника СЗР дуже вдалий, віддані країні професіонали держбезпеки його підтримають, я впевнений. Кондратюк вміє працювати, він відповідає за свої слова, людина принципова у вирішенні службових питань, кадровий розвідник, я знаю його багато років і поважаю як фахівця", - сказав Романченко.

"В 2014 році Кондратюк у найскладніший для України час очолив департамент контррозвідки СБУ і в найкоротші терміни фактично реанімував цей підрозділ, вибудував роботу з протидії розвідувально-терористичній роботі та диверсіям противника. Йому вдалося створити і організувати такий колектив, який зміг по-справжньому якісно працювати на передовій, в першому ешелоні. Те, що ви читаєте в ЗМІ про успіхи української розвідки, пов'язано з результатами роботи, яка була організована Кондратюком", - говорить Романченко.

"Розвідка - одна з ключових компетенцій Кондратюка, він впевнений професіонал і людина, яка постійно вдосконалюється. У 2015 році він очолив ГУР Міністерства оборони і там ще раз показав, як вміє організовувати роботу, діяти в нестандартній обстановці і приймати оптимальні рішення. І найважливіше, що він не тільки професіонал, але ще і великий патріот України, відданий Україні і довів це своїми конкретними справами в дуже складний час", - додав Романченко.

"Кондратюк як глава СЗР – дуже мудре рішення президента, більш підготовленої людини в Україні просто немає. Він гідний загальної поваги", - упевнений Романченко.

Читайте також: Рішення президента про призначення Кондратюка головою СЗР є вдалим, - Гвоздь.

Нагадаємо, 5 червня президент призначив Валерія Кондратюка начальником Служби зовнішньої розвідки. Кондратюк - офіцер спецслужб, генерал-лейтенант.

З 2016 по 2019 рік був заступником глави Адміністрації президента, а до цього очолював Головне управління розвідки Міноборони і був начальником департаменту контррозвідки СБУ.

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