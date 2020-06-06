"Це фарс" — Грановський спростував звинувачення Тедера у справі про ТРЦ Sky Mall

Олександр Грановський (народний депутат VIII скликання і бізнесмен) назвав фарсом звинувачення естонського бізнесмена Хіллара Тедера (засновника Arricano Real Estate Plc (Кіпр), а також його адвоката Бодрова у рейдерському захопленні ТРЦ Sky Mall. Грановський також розкритикував спекуляцію на смерті дитини бізнесмена Соболєва, до якої вдався Тедер.

На своїй сторінці у Фейсбук Грановський заявив, що адвокат Бодров бреше і спекулює, пов'язуючи з ним справу вбивство сина бізнесмена В'ячеслава Соболєва. "Бодров одночасно представляє інтереси двох сторін: і сім'ї Соболєвих, і Тедера. Складно повірити, що Єгор нічого не знає про те, що і дружина Соболєва Інна неодноразово заявляла в ЗМІ, що ніяких претензій на мою адресу у сім'ї Соболєвих немає, і сам В'ячеслав в черговий раз про це заявив безпосередньо на своїй сторінці", – заявив Грановський.

Грановський так само нагадав, що Хіллар Тедер в 2015 році засуджений в Естонії у справі про дачу хабара мера Талліна, що ставить під сумнів репутацію Тедера і заяви про його добрі наміри щодо ТРЦ Sky Mall.

Раніше адвокат Тедера Бодров пообіцяв опублікувати т. з. "дорожню карту про захоплення ТРЦ Sky Mall". Грановський назвав цю "карту" фейком. "Ви показали всім папірець, на якій немає жодних автографів, так що належність цього документа так само легко приписується і вашому клієнту при наявності бажання. Я, поза всяким сумнівом, про цю газету нічого не знаю і ніколи не чув", – звернувся Грановський до адвоката Тедера.

У відповідь бізнесмен приводить копії документів від 2012 року про надання правової допомоги, підписані представником компанії Хіллара Тедера Arricano і представником юридичної фірми "Юридичний партнер" Валентином Загорієм. Остання повинна була допомогти Arricano повернути контроль над кіпрською компанією Assofit Holding Limited, що володіє 99,9% акцій ТРЦ Sky Mall.

За ці послуги компанія естонського бізнесмена повинна була заплатити 15 млн доларів. Грановський називає підписаний документ "юридичним свавіллям", а гонорар у 15 млн доларів США – хабарем представникам влади України від компанії Тедера за вирішення бізнес-конфлікту.

Нагадаємо, що ще до свого обрання до ВР Грановський був директором компанії Assofit Holdings Limited на момент виникнення бізнес-конфлікту про право власності.