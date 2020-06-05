Київська МАН онлайн нагородила найкращих в 2019/2020 навчальному році

4 червня 2020 року відбулася підсумкова сесія Київської Малої академії наук за результатами 2019-2020 навчального року. Назвою цьогорічної церемонії нагородження стала номінація "Фронтмейкери інноваційної реальності", йдеться в повідомленні академії.

Київська МАН організувала та провела масштабне онлайн нагородження переможців ІІ (міського) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, а також тих вихованців Київської МАН, чиї наукові проєкти перемогли на міжнародних наукових конкурсах або ще представлятимуть Україну на них.

Їх привітали: директорка Київської Малої академії наук учнівської молоді Ірина Поліщук; директорка Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Олена Фіданян; голова Піклувальної ради Київської Малої академії наук, заступник міського голови – секретар Київради Володимир Прокопів; президент Малої академії наук України, академік НАН України Станіслав Довгий та інші.

За досягнутий результат 943 учні були нагороджені дипломами Департаменту освіти і науки.

Грамотами Департаменту освіти і науки та президії Національної академії наук України нагородили також 3-х переможців міжнародних конкурсів та 15 вихованців, які здобули право представляти Україну у мiжнароднiй науковiй спiльнотi у 2019-2020 навчальному році, а також 14 наукових керівників за вагомий особистий внесок у їх підготовку до юнацьких міжнародних конкурсів наукової творчості.

Традиційно Київська МАН за підсумками навчального року визначила та нагородила перехідною почесною відзнакою "Золота сова" за високі досягнення у ІІ (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України кращі районні управління освіти м. Києва та наукові товариства учнів колективних членів Київської Малої академії наук.

Грамотами президії Національної академії наук України і Департаменту освіти і науки за плідну та цілеспрямовану роботу з творчо обдарованою учнівською молоддю було нагороджені наукові товариства учнів-колективні члени Київської Малої академії наук

За багаторічну плідну співпрацю з Київською Малою академією наук учнівської молоді у справі виховання майбутньої наукової зміни грамотами відзначено 15 партнерів, серед яких провідні ЗВО України та Києва.

Подяками за самовіддану роботу з творчо обдарованою учнівською молоддю та плідну співпрацю з Київською МАН у 2019-2020 навчальному році було нагороджено 375 освітян м. Києва.

"Тисячі переглядів тільки 4 червня свідчать про те, що навіть в умовах онлайн спілкування ті традиції, які закладалися десятиліттями роботи Київської МАН, є непохитними та затребуваними нашою талановитою молоддю!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Київська Мала академія наук України утворена в 2010 р. за ініціативою Президії МАН України та Головного управління освіти і науки м. Києва, згідно з рішенням сесії Київської міської ради.

Основним завданням Київської МАН є організація і забезпечення навчально-виховного процесу учнівської молоді міста Києва з дослідно-експериментальним напрямами позашкільної освіти, координація науково-дослідної діяльності учнів, створення умов для їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення, сприяння нарощуванню наукового потенціалу країни.