Forbes назвав Кріштіану Роналду першим футболістом-мільярдером

Кріштіану Роналду, що виступає за італійський клуб "Ювентус" і збірну Португалії, став першим мільярдером з футболістів. Про це пише журнал Forbes, передає DW.

За даними видання, Роналду за 17-річну ігрову кар'єру заробив в різних клубах 650 млн доларів, що теж є рекордом серед професійних футболістів. Іншу частину доходу португальської спортсмена становили надходження від рекламних договорів.

За нинішнім контрактом з "Ювентусом" Роналду повинен заробити в цілому 765 млн доларів.

Кріштіану Роналду – третій мільярдер серед спортсменів.

Раніше ряди мільярдерів поповнили гольфіст Тайгер Вудс і боксер Флойд Мейвейзер, обидва - американці.

Кріштіану Роналду, який також виступав за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" і "Реал", ставав чемпіоном в чотирьох країнах і п'ять разів - володарем "Золотого м'яча". Він чотири рази вигравав Лігу чемпіонів: один раз - у складі "Манчестер Юнайтед" і ще чотири - разом з мадридським "Реалом".

Як повідомляли Українські Новини, Кріштіану Роналду став першим футболістом, що переміг у 5 фіналах Ліги чемпіонів.