Зеленський ігнорує держрейдерство у сфері "зеленої" енергетики, – УАВЭ

Президент України Володимир Зеленський ігнорує проблему державного рейдерства в галузі зеленої енергетики, де штучно створюються фінансові та регуляторні перепони для інвесторів. Про це повідомляє Обозреватель.

Про це під час пресконференції сказав співзасновник Асоціації відновлюваної енергетики України Ігор Тинний, зазначивши, що велику роль в цьому питанні відіграє бездіяльність Національної комісії, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"Ми дуже хотіли хоча б раз за 8 чи 9 місяців зустрітися з президентом чи з кимось з його оточення і почути їхню власну позицію. Наразі цього не відбувається. Не те що листи ігнорують – навіть відкриті звернення через пресу офіс президента всі проігнорував", – заявив Тинний.

При цьому він додав, що НКРЕКП, яка знаходиться під кураторством народного депутата Андрія Геруса, здійснює цілеспрямовану політику з банкрутства галузі, оскільки створило боргове ярмо на підприємствах "зеленої" енергетики, які не можуть здійснювати виплати кредитів українським та іноземним фінансовим інститутам.

"В цьому і полягає суть державного рейдерства. Коли регулятор штучними перепонами не дозволяє нам отримувати жодних доходів… При цьому банки вимушені вимагати з нас сплати всього тіла кредиту, погашення протягом наступних 3 років", – зазначив співзасновник асоціації.

За його словами, всі вмовляння "зелених" інвесторів на адресу різних представників влади щодо розстрочки платежів українців були марними.

"Жодним пальцем не поворушили. Де-факто майже всі виробники зеленої енергії зараз в дефолтному стані, і ми не зможемо обслуговувати ці кредити. До чого це призведе? До втрати самих станцій і до втрати особистого майна, яке було заставою", – резюмував Тинний.

Нагадаємо, 3 червня ЗМІ опублікували скандальне листування депутатів фракції "Слуга народу" Андрія Жупанина та Андрія Геруса, які з використанням ненормативної лексики обговорювали тиск на зелених інвесторів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд знайшов компроміс з інвесторами в "зелену" енергетику і Меморандум майже готовий до підписання. Іноземні інвестори з більш ніж 10 країн написали колективне звернення до голови уряду про те, що вони згодні на зниження зелених тарифів для якнайшвидшого підписання меморандуму з Кабміном. Разом з тим, інвестори готуються й до звернення в арбітраж у разі провалу переговорів з Україною.

В кінці травня галузеві асоціації направили листа президенту України Володимиру Зеленському з запрошенням його до особистої участі в переговорах та вирішення подальшої долі зеленої енергетики в Україні. Також спір інвесторів та держави вийшов на рівень МВФ.

На думку голови Виконавчого комітету реформ Михайла Саакашвілі, Україна повинна підписати меморандум із інвесторами в зелену енергетику, оскільки вони і так пішли на великі поступки, а подальше "викручування рук" призведе до судових позовів і втрати репутації держави.