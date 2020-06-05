Інвестори в "зелену" енергетику вимагають від Зеленського зустрічі, – Карл Стурен

Шведсько-український підприємець, один з найбільших інвесторів в "зелену" енергетику Карл Стурен заявив, що переговори між інвесторами та українським урядом щодо проблеми "зеленого" тарифу ведуться з минулого року, але досі вирішення проблеми не знайдено. Інвестори в сектор альтернативної енергетики просять про зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським для вирішення проблеми "зеленого" тарифу.

Про це повідомило інтернет-видання Главком.

"Ми звертаємося до Президента, просимо допомогти вирішити цю ситуацію. Очевидно, що, крім нього, ніхто вже не може цього зробити. І особиста моя думка, якщо я був би на місці Президента, я, напевно, подивився б, хто з моїх членів команди покращують мій імідж, а хто псує мій імідж", - сказав Стурен.

Він також повідомив, що переговори між інвесторами та урядом ведуться з минулого року, але досі вирішення проблеми не знайдено.

"І міністерство, і прем'єр-міністр дійсно намагаються з нами останні 1,5 місяці знайти компроміс. Усі чули, що є меморандум. Меморандум практично готовий до підписання. А є інші гравці у вигляді пана Геруса і більшості у комітеті енергетики, які реально системно ставлять нам палиці в колеса в цьому процесі", - пояснив Стурен.

Прес-конференція інвесторів пройшла на тлі скандалу з листуванням голови парламентського комітету з ПЕК Андрія Геруса і члена комітету Андрія Жупаніна (обидва - фракція "Слуга народу"). У смс-переписці було зафіксовано журналістами образи на адресу інвесторів в "зелену" енергетику.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд перебуває на фінальній стадії переговорів з інвесторами в сектор відновлюваної енергетики (ВДЕ) за рішенням проблеми "зеленого" тарифу.

У свою чергу іноземні інвестори, які представляють більше 10 країн, у листі до прем'єр-міністра України заявили про готовність піти на добровільне зниження "зелених" тарифів, щоб підписати Меморандум про взаєморозуміння та вирішити проблеми сектору ВДЕ.

Також інвестори вивели питання обговорення меморандуму на рівень Міжнародного валютного фонду (МВФ). Їхню позицію підтримали посли 8 країн-партнерів України в листі, що був адресований Офісу Президента та Кабінету Міністрів України.