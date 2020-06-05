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05 червня 2020, пʼятниця, 16:20 8
Верховна Рада і партії 2020-06-05T17:45:02+03:00
Українські Новини
Зовнішнє управління несе загрозу Україні як незалежній державі, – Бойко

Зовнішнє управління несе загрозу Україні як незалежній державі, – Бойко

Петро Стуженко
МВФ, Юрій Бойко, ОПЗЖ, Зовнішнє управління
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко счиает, що чинна влада повинна виходити з інтересів країни та її громадян, а не сліпо слідувати вказівкам іноземних кредиторів. А подібне зовнішнє управління з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ) ставить під сумнів саму по собі незалежність України.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Політик підкреслив, що влада повинна виходити з інтересів країни та її громадян, а не сліпо виконувати вказівки кредиторів. "МВФ поводиться не як кредитор, не як банк. Він нав'язує Україні зовнішнє управління, а влада потурає цьому. Уряд залякує людей, розповідає, що без кредиту МВФ нам не врятувати країну і потрібно дотримуватися всіх вимог кредиторів. Але різати соціальні виплати, збільшувати податки і знищувати вітчизняну економіку за вказівкою кредиторів – це точно не рецепт процвітання України", – наголосив співголова фракції ОПЗЖ.

"У 2010 році я був ініціатором відмови від роботи з Міжнародним валютним фондом. Від нас тоді вимагали підвищити тарифи на 30%. Я прийшов у Кабмін і сказав, що на це не можна погоджуватися. Адже кредитний мільярд анулювався б катастрофічним зростанням заборгованості за комуналку. Люди б просто не змогли платити. Час показав, що ми були праві. З 2013 року заборгованість за комунальні послуги зросла в 4 рази і досягла на сьогодні понад 60 млрд гривень – ось ціна, яку платить Україна за сліпе виконання всіх "рекомендацій" МВФ", – зазначив Бойко.

Він акцентував, що український уряд повинен провести переговори щодо реструктуризації боргів, адже в умовах пандемії і кризи ці гроші вкрай важливі для вітчизняної економіки. "За програмою stand-by нам за 2 роки обіцяють 5 млрд доларів, при цьому сумарно за 2019-2021 роки ми повинні віддати 4,4 млрд доларів. Тому ми вимагаємо провести реструктуризацію і відкласти виплату боргів на 2 роки. Також потрібно провести реструктуризацію виплат за євробондами, але не таку, як зробила Яресько (колишній міністр фінансів Наталія Яресько) – це був злочин. Зараз ці гроші потрібні всередині країни – на допомогу медикам, підтримку громадян і реального сектора економіки. Повертаючись до МВФ, хочу зазначити, що ми могли подати заявку і отримати від Фонду допомогу в розмірі 1,5 млрд доларів. Так зробили багато країн, а чому наш уряд не скористався такою можливістю – залишається питанням", – підкреслив співголова партії ОПЗЖ.

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