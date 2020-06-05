Радник голови Сумської облради запропонував Зеленському призначити його головою Київської ОДА

Радник голови Сумської обласної ради та громадський діяч Ігор Гец звернувся листом до Президента України Володимира Зеленського, в якому запропонував розглянути питання, щодо призначення його голової Київської обласної державної адміністрації (ОДА).

Про це Гец повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Останній рік, мешкаючи в Києві я бачу, як ситуація в місті та області наближається до катастрофічної. Це пов’язано перш за все з тотальним порушенням законодавства з боку органів місцевої влади загалом і Київського ОДА зокрема щодо реалізації державної регіональної політики" - йдеться в листі.

В листі йдеться про те, що зараз в українських судах розглядається сім справ, в яких Ігор Гец позивається до Київської ОДА та Кабінету Міністрів з вимогою припинити протиправну діяльність і діяти відповідно до законів України щодо реалізації державної регіональної політики. Але поки ці судові справи розглядатимуть Київська область та її населені пункти і далі будуть залишаються без належного соціально-економічного та інфраструктурного розвитку та в деяких випадках рухатимуться в напрямку майбутніх колапсів.

"Тому, я, почувши слова Президента Володимира Зеленського про “кадровий голод”, вирішив звернутися до нього з пропозицією, щодо призначення мене головою Київської обласної державної адміністрації. Впевнений, що зможу на цій посаді, як досвідчений фахівець забезпечити якісний, достойний розвиток Київського регіону, відповідно до законів України та потреб мешканців Київщини", - зазначено в листі.

Нагадаємо, 20 травня під час прес-конференції Зеленський скаржився журналістам на кадровий голод. А 27 травня Президент звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської ОДА і призначив тимчасовим виконувачем обов'язків Василя Володіна.