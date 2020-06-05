Нардеп оприлюднив запис обговорення хабарів у тернопільській Службі автодоріг

Народний депутат, член транспортного комітету Верховної ради Ігор Василів оприлюднив записи, на яких люди з голосами голови Служби автомобільних доріг в Тернопільській області Ігоря Раїнчука та його радника Олега Вінічука обговорюють корупційні схеми при будівництві доріг в області. Відповідну публікацію Василів зробив на своїй сторінці в facebook.

"Сьогодні вранці на мою адресу прийшло повідомлення з посиланням на кілька відео, які залиті на файлообмінник. На одному з них голос, схожий на голос в. о. голови Служби автомобільних доріг в Тернопільській області, обговорює зі своїм радником на громадських засадах розмір відкату! Більш того, голос "радника" запевняє, що підрядникам це "доведуть", а "з нардепами працюємо ми ...", - описав він вміст записів.

Записи також оприлюднені на телеграм-каналі. Зокрема, судячи з записів, "радник" пропонує віддати 1% "голові служби", а 1,5% залишити як "повітря", на випадок, "якщо будуть якісь проблеми". "Добре хлопцям, буде нормальна конструктивна розмова", - наголошує "радник" про майбутнє спілкування з підрядниками.

"Так от, люди з голосами, схожими на голоси відвертих хабарюг, я пропоную вам піти і сьогодні ж написати явку з повинною і це, можливо, буде враховано, а з нардепами, які підпишуть з цього приводу колективну заяву в правоохоронні органи, попрацюю вже я", - написав нардеп.