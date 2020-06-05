"Інтеграл Буд" заявляє про шантаж та вимагання сотень тисяч доларів з боку псевдоактивістів

Одна з найбільших будівельних компаній "Інтергал Буд" має намір подати заяву до правоохоронних органів з приводу шантажу та вимагання крупної суми з грошей з боку псевдоактивістів.

Про це повідомляється у заяві прес-служби компанії.

Так, у документі йдеться про те, що компанія зазнала атаки так званих активістів, а насправді – шахраїв, єдина мета яких – отримати винагороду за припинення акцій протесту.

"Сьогодні до одного з адміністративних офісів компанії "Інтергал-Буд" прийшли професійні шантажисти, яких знають в обличчя всі гравці будівельного ринку. Вони побували на будівельних майданчиках і офісах багатьох забудовників. Це кілька громадських організацій – "Стоп свавілля", "Твердиня", діями яких керують Сергій Мельниченко та Юрій Федоренко. Але нам точно відомо, хто стоїть за цими людьми", - йдеться у заяві прес-служби.

В "Інтергал Буд" підкреслюють, що до керівників компанії неодноразово зверталися певні особи, що називають себе представниками активістів, але їхньою справжньою метою було отримати винагороду за припинення акцій. Йшлося про суми у сотні тисяч доларів США за кожен об’єкт.

При цьому у компанії наголошують, що не бояться шантажу та маніпуляцій цих псевдоактивістів та не мають наміру виконувати їхні злочинні вимоги.

"У важкі кризові часи, карантин, коли будівельним компаніям особливо важливо вчасно виконувати свої зобов’язання перед покупцями - ці "ходоки" тероризують відповідального забудовника, керуючись своїми меркантильними інтересами. Відверто вимагають хабаря та намагаються заробити, напевно, на вибори", - зазначається у заяві.

На думку представників компанії, репутацію будівельного ринку в Україні зіпсували афери Войцеховського та скандали з корпорацією "Укрбуд" та банком "Аркада", тому зараз вкрай важливо захистити легальний бізнес, який працює у цій сфері.

Фото: Інтеграл-Буд

"Наголошуємо – будівельна галузь є одним з ключових драйверів розвитку та відновлення економіки. Ми звертаємось до правоохоронних органів та Київської міської адміністрації аби вони відреагували на проблему шантажу бізнесу псевдо-активістами. Це системне явище, яке підриває роботу всієї будівельної галузі", - підсумовується у заяві прес-служби.

Фото: Інтеграл-Буд

Як повідомлялося, "Інтергал Буд" - одна з найбільших будівельних компаній на ринку України з 17-річним стажем. За даними Мінфіну, за друге півріччя 2019 року компанія посіла перше місце в рейтингу найбільших будівельників, здавши 2277 квартир площею майже 131 тис. метрів або 16% від загальної кількості квартир у столиці, побудованих у столиці за цей період. Попри карантинні обмеження, компанія виконала усі свої зобов’язання перед інвесторами і продовжує роботу.