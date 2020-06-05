підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 червня 2020, пʼятниця, 15:02 398
Нерухомість 2020-06-05T16:15:02+03:00
Українські Новини
"Інтеграл Буд" заявляє про шантаж та вимагання сотень тисяч доларів з боку псевдоактивістів

"Інтеграл Буд" заявляє про шантаж та вимагання сотень тисяч доларів з боку псевдоактивістів

Елизавета Кесельман
Шантаж, Будівництво, Забудовники, мітинги, Інтеграл-Буд
Фото: Інтеграл-Буд
Фото: Інтеграл-Буд

Одна з найбільших будівельних компаній "Інтергал Буд" має намір подати заяву до правоохоронних органів з приводу шантажу та вимагання крупної суми з грошей з боку псевдоактивістів.

Про це повідомляється у заяві прес-служби компанії.

Так, у документі йдеться про те, що компанія зазнала атаки так званих активістів, а насправді – шахраїв, єдина мета яких – отримати винагороду за припинення акцій протесту.

"Сьогодні до одного з адміністративних офісів компанії "Інтергал-Буд" прийшли професійні шантажисти, яких знають в обличчя всі гравці будівельного ринку. Вони побували на будівельних майданчиках і офісах багатьох забудовників. Це кілька громадських організацій – "Стоп свавілля", "Твердиня", діями яких керують Сергій Мельниченко та Юрій Федоренко. Але нам точно відомо, хто стоїть за цими людьми", - йдеться у заяві прес-служби.

В "Інтергал Буд" підкреслюють, що до керівників компанії неодноразово зверталися певні особи, що називають себе представниками активістів, але їхньою справжньою метою було отримати винагороду за припинення акцій. Йшлося про суми у сотні тисяч доларів США за кожен об’єкт.

При цьому у компанії наголошують, що не бояться шантажу та маніпуляцій цих псевдоактивістів та не мають наміру виконувати їхні злочинні вимоги.

"У важкі кризові часи, карантин, коли будівельним компаніям особливо важливо вчасно виконувати свої зобов’язання перед покупцями - ці "ходоки" тероризують відповідального забудовника, керуючись своїми меркантильними інтересами. Відверто вимагають хабаря та намагаються заробити, напевно, на вибори", - зазначається у заяві.

На думку представників компанії, репутацію будівельного ринку в Україні зіпсували афери Войцеховського та скандали з корпорацією "Укрбуд" та банком "Аркада", тому зараз вкрай важливо захистити легальний бізнес, який працює у цій сфері.

Фото: Інтергал-БудФото: Інтеграл-Буд

"Наголошуємо – будівельна галузь є одним з ключових драйверів розвитку та відновлення економіки. Ми звертаємось до правоохоронних органів та Київської міської адміністрації аби вони відреагували на проблему шантажу бізнесу псевдо-активістами. Це системне явище, яке підриває роботу всієї будівельної галузі", - підсумовується у заяві прес-служби.

Фото: Інтергал-БудФото: Інтеграл-Буд

Як повідомлялося, "Інтергал Буд" - одна з найбільших будівельних компаній на ринку України з 17-річним стажем. За даними Мінфіну, за друге півріччя 2019 року компанія посіла перше місце в рейтингу найбільших будівельників, здавши 2277 квартир площею майже 131 тис. метрів або 16% від загальної кількості квартир у столиці, побудованих у столиці за цей період. Попри карантинні обмеження, компанія виконала усі свої зобов’язання перед інвесторами і продовжує роботу.

Більше новин про: Шантаж Будівництво Забудовники мітинги Інтеграл-Буд

"Напоїти в лазні та організувати дівчат". НАБУ вик...
Девелопер спростував міфи щодо будівництва на Гонч...
У центрі Києва близько тисячі мітингувальників вим...
У 2020 році ціни на житло в Києві зростуть на 12%...
Графік пом'якшення карантину можуть змінити в разі серйозного погіршення епідситуації
У Київській області за добу хворих на коронавірус стало більше на 38 осіб. Де найбільше хворіють
Новини
До уваги журналістів: прес-конференція "Інвестиційний колапс чи "зелений компроміс": що обирає Україна?" 16:33 Прес-реліз
"Голос" зібрав 56 підписів і зареєстрував в Раді постанову про звільнення Авакова 16:18 Доповнено
Радник голови Сумської облради запропонував Зеленському призначити його головою Київської ОДА 16:06
Нардеп оприлюднив запис обговорення хабарів у тернопільській Службі автодоріг 15:39
Дубинський заявив, що домігся відкриття кримінального провадження проти угруповання Черкаського 15:33
більше новин
Відразу троє гравців зірвали банк на матчі "Шахтар" – "Динамо"! 10:55
DCH Ярославського стала стратегічним партнером найбільшої турецької компанії Makyol 21:03
В "Укрлендфармінгу" Бахматюка похвалилися новою технікою і розповіли про особливості цьогорічної посівної 10:31
Суд підтвердив незаконність рішення про заочний арешт Бахматюка 08:57
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане якірним проектом стратегії розвитку Харкова на 2020-2030 роки 20:45
більше новин
Не порушував, а перевіряв, – головний санлікар заступився за Зеленського в Хмельницькому 12:50
Випускників на початку літа не заберуть в армію, — Міносвіти домовилося з Міноборони 08:45
Росія розвалиться ще при нашому житті, – Данілов 11:59
Аваков заявив, що в Україні 92% вбивств розкрито в 2020 10:47
У список областей, які не відповідають критеріям пом'якшення карантину, потрапили дві нові області 10:47
більше новин
Кількість нових заражених коронавірусом в Києві зростає третій день поспіль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok