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05 червня 2020, пʼятниця, 13:55 361
Інтернет і IT 2020-06-05T14:30:01+03:00
Українські Новини
Названі кращі компанії України у сфері діджиталізації

Названі кращі компанії України у сфері діджиталізації

Ірина Дорофейчук
Рейтинг, Дарниця, цифрові технології, діджиталізація, Шимків
Цифрова трансформація, діджіталізація. Фото: senior.ua
Цифрова трансформація, діджіталізація. Фото: senior.ua

Видання "Власть денег" оприлюднило рейтинг 25 кращих українських компаній, які є лідерами по впровадженню цифрових технологій. До нього увійшли компанії з різних галузей економіки, які успішно реалізують програми діджиталізації і впроваджують цифрові технології, а також бізнес, який спеціалізується на цифрових продуктах і послугах. При відборі враховувалися масштаби діяльності у сфері діджиталізації, її важливість для посилення технологічного потенціалу України, а також обсяги відповідних інвестицій - уже здійснених і запланованих.

Серед лідерів рейтингу є як великі приватні, так і державні компанії, а також Міністерство цифровий трансформації. Зокрема, лідерами по впровадженню цифрових технологій видання назвало компанії "Нафтогаз", "Київстар", "УкрАВТО", "Дарниця", "Кернел", "TIS", Linkos Group, EPAM, а також банки "Укргазбанк" і ПУМБ.

Голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків, коментуючи результати рейтингу заявив, що цифрова трансформація є необхідним етапом розвитку будь-якого бізнесу і країни в цілому, особливо при нинішніх викликах, що виникли в світі.

"Діджіталізація є частиною процесу трансформації "Дарниці" і ми швидко розвиваємося в цьому напрямку. На сьогоднішній день в компанії створена динамічна інфраструктура, яка може миттєво змінюватися відповідно до викликів і потреб бізнесу. Тільки за останні чотири роки в проекти цифрового перетворення інвестовано понад 2 млн євро", - зазначив Шимків.

Він також нагадав, що в "Дарниці" створена оптимальна для виробничої компанії гібридна модель IT-інфраструктури, активно використовуються хмарні технології, оцифрований процес управління життєвим циклом лікарського засобу. Це, за його словами, забезпечило прискорення ключових процесів розробки та виробництва препаратів.

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