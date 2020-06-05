Труханов і Міськрада захоплюють землі водоканалу: Одеса може залишитися без питної води, - ЗМІ

Одеса напередодні відкриття літнього сезону може зіткнутися з екологічною катастрофою, повідомляє портал podrobnosti.ua. В кінці каденції Геннадій Труханов і Міська рада хочуть захопити мулові поля, які використовує водоканал для очищення стічних вод і інших відходів. Комунальники погрожують припинити подачу води, побоюючись за життя городян і відпочиваючих.

Масова неконтрольована забудова, знищення історичного центру, бандитські розбірки - наслідки періоду управління містом Геннадія Труханова. Але до кінця каденції команда чинного мера через Одеську міськраду хоче провести рішення про анексію на користь конкретних приватних осіб мулових полів станції біологічної очистки "Північна", призначених для очищення стічних і зливових вод в Одесі, які надходять з Центральної частини міста, а також районів Пересипу, Молдаванки, Слобідки, житлового масиву Котовського, 7-го км Овідіопольської дороги і частково Малиновського району. В цілому, це майже 60% стічних вод Одеси.

Напередодні жовтневих виборів, місцеві чиновники вирішили забрати земельну ділянку загальною площею 47,1609 га, з метою подальшої передачі своїм підконтрольним структурам і продажу під забудову. Але критичність ситуації в тому, що дана земля безпосередньо задіяна в процесі відведення грунтових, дренажних і зливових вод, призначена для зневоднення сирого осаду і ущільненого мулу, який утворюється в процесі очищення стічних вод в первинних і вторинних відстійниках. Тобто є одним з основних технологічних етапів очищення стічних вод. Зараз ділянка знаходиться на балансі Одеського водоканалу.

Екологи вже б'ють на сполох, оскільки зменшення кількості розрахункової площі мулових майданчиків призведе до неминучих перевантажень, розтіканню по прилеглій території сирого осаду і надлишкового мулу, що надходить на станцію біологічної очистки "Північна". Така ситуація неодмінно призведе до незворотних наслідків негативного характеру, забруднення навколишнього середовища і виникнення екологічної катастрофи, поставивши під загрозу екологічне благополуччя населення.

Крім того, відсутність належного технологічного забезпечення і функціонування мулових майданчиків станції біологічної очистки "Північна" поставить під загрозу роботу самої станції, і призведе до її повної зупинки. Що призведе до найбільшої техногенно-екологічної катастрофи в місті Одеса та регіону в цілому.

В результаті дій чиновників, і щоб уникнути надходження стоків на станцію біологічної очистки "Північна" водоканал буде змушений припинити подачу питної води 60% населення міста, щоб уникнути кишкових захворювань і отруєнь серед городян і відпочиваючих.

Такі дії Одеської міської ради не тільки негативно вплинуть на роботу стратегічно важливого комунального підприємства Одеської області, а й підірвуть його роботу. Внаслідок чого жителі цілого регіону області залишаться без послуг водовідведення та водопостачання. Що, на думку комунальників, не тільки неприпустимо, але і призведе до напруження в суспільстві, невдоволення роботою органів місцевого самоврядування та екологічної катастрофи в масштабах країни.

До слова, комунальні служби міста та Одеський водоканал задовго до офіційного опублікування проектів рішень про анексію земельних ділянок попереджали Департамент комунальної власності Одеської міської ради про задіювання мулових майданчиків, розташованих на 47,1609 га, в технологічному етапі очищення стічних вод. Але особисте збагачення чиновників вище суспільних благ громади. Крім того, згідно з даними Державного земельного кадастру, дана ділянка землі містить обмеження в її використанні: зона санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання; водоохоронна зона.

Її цільовим призначенням є розміщення та експлуатація основних підсобних і допоміжних будівель і споруд технічної інфраструктури (виробництво і розподіл газу, постачання пари та гарячої води, збір, очищення та розподілення води).

Екологічні активісти в місті вже заявили про злочинне зазіхання на земельні ділянки Одеси цільового призначення, в чому проявляється корупційна складова з боку певних осіб місцевої влади. У зв'язку з цим вони звернулися до народних депутатів Верховної Ради припинити поділ ділянки і зажадали ініціювати розслідування з боку НАБУ і ДБР дій депутатів Одеської міськради і мерії на предмет корупції і навмисних дій, що ведуть до екологічної катастрофи.