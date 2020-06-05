У травні НСЖУ зафіксувала 4 випадки агресії до журналістів

У травні Національна спілка журналістів України зафіксувала 4 інциденти фізичної агресії щодо працівників ЗМІ. Три з них пов’язані зі зйомками щодо дотримання карантинних обмежень. Загалом за 5 місяців 2020 року зафіксовано 30 інцидентів із застосуванням сили щодо представників медіа. Такими є дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.

Так, значних тілесних ушкоджень було завдано журналістові видання "Інформбюро" (Харків) Микиті Книшу. Журналіст вирішив провести зйомку про порушення карантину – бурхливе нічне життя на парковці коло станції метро Наукова, де любить проводити дозвілля "золота молодь". Представився журналістом та задавав молоді питання про порушення ними карантинних обмежень. Після зйомки сюжету Микита викликав на місце події поліцію аби та відреагувала на порушення. За лічені секунди після того, як поліцейські поїхали, на нього напали і жорстоко побили. Зловмисники відібрали телефон та рюкзак із ноутбуком та особистими речами.

"Щоб не знімали", напали на журналістів і в Запоріжжі. 7 травня на ринку "Бахчисарай" на знімальні групи центральних та регіональних телеканалів накинувся агресивний чоловік. Він лаявся, намагався зірвати респіратори з журналіста та оператора телеканалу НТН, перешкоджав вести зйомку роботи ринку під час карантину. Поліцію журналісти не викликали, але передали відео нападу до прес-служби обласного поліцейського відомства.

А от у Львові на журналістів каналу "Перший західний" накинулися у перукарні. Усе через ті ж зйомки про роботу в карантинних умовах. Працівники закладу вимагали від журналістів піти геть, шарпали за одяг і виштовхували.

Один інцидент побиття стався у травні за участі силовиків. Так, 26 травня журналіст телеканалу "Прямий" Анна Дзьоба постраждала під час штурму співробітниками Державного бюро розслідувань музею Івана Гончара.

У Національній спілці журналістів України наголошують, що високий рівень агресії до працівників ЗМІ є обурливим та робить професію журналіста небезпечною і на національному, і на регіональному рівнях.

- Карантин показав, що більшість журналістів продовжують виконувати свої професійні обов’язки попри епідемію, а от громадяни не готові ні дотримуватися карантинних обмежень, ні поважати права журналістів, - зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Водночас, ми фіксуємо оперативну реакцію поліції на звернення працівників ЗМІ щодо перешкоджання професійній діяльності. Та агресію може зупинити лише покарання нападників.

Нагадаємо, "Індекс фізичної безпеки журналістів" – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. "Індекс…" укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.