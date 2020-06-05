Крафтові пивоварні просять знизити вартість ліцензії і акцизу для підтримки галузі в кризу

Бізнес-асоціація "Незалежні броварні України" опублікувала відкритий лист до Народних депутатів України та членів Кабінету міністрів України, текст якого розміщений на офіційній сторінці громадського об‘єднання в соціальній мережі Facebook.

"Незалежні броварні України" об’єднують невеличкі крафтові броварні, що відповідають критеріям Директиви Ради ЄЕС від 19.10.1992. Згідно яких, "Незалежний малий пивоварний завод" визначається як броварня, що виробляє менше 200 тис. гектолітрів на рік, має ліцензію на виробництво пива, та є юридично і економічно незалежною від великих виробників пива. В Україні під такі критерії підпадає близько 150 броварень, які разом виробляють лише 2% від загального виробництва пива в Україні.

Створення одного робочого місця на таких виробництвах коштує близько 1 млн. грн. Ці робочі місця створюють високу додану вартість, відповідно розширюють податкову базу населених пунктів у яких вони працюють.

Варто зазначити, що в Україні, навіть для таких броварень немає податкових пільг на сплату акцизу, як в інших державах. А є лише зменшена вартість ліцензії на оптову торгівлю.

У зв’язку з тим, що карантинні обмеження, які були запроваджені в Україні, у пивній галузі найбільше вдарили саме по таких малих броварнях (збут яких зосереджений на невеликих ресторанах і барах; вони не мають доступу до мережі продуктових магазинів та супермаркетів), саме ці броварні зараз потребують підтримки з боку держави - з метою збереження та створення нових робочих місць. Але це питання не тимчасової дотації чи пільги, а питання створення рівних умов з європейськими малими броварнями у довготривалій перспективі. Саме тому ми пропонуємо розглянути та поступово впровадити пропозиції "Незалежних броварень України".

При реалізації зазначених ініціатив бюджет України отримує додаткові надходження від збільшення та детінізації виробництва пива на малих броварнях за рахунок податків на прибуток та на додану вартість. Також це сприятиме збільшенню кількості високоякісних, високотехнологічних робочих місць в Україні. Створення рівних умов з малими виробниками пива європейських країн дозволить у перспективі посилити експортні позиції Українських виробників пива", - зазначається у відкритому листі.

Як інформували Українські Новини, Гендиректор пивоварні "Ципа" Олександр Шаталов розповів, як працювала галузь під час карантину та про проблеми, з якими вона зіштовхнулася.