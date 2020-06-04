Девелопер спростував міфи щодо будівництва на Гончара, 55Б

Будівництво житлового будинку за адресою вулиця Гончара, 55Б у центрі Києві не суперечить закону і не несе жодної загрози Чкаловскому скверу, стверджує Роман Ткаченко, виконавчий директор компанії "Ділайвест", яка веде проект.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі, опублікованому на fakty.ua.

"Останнім часом з боку різних зацікавлених осіб відбувається відкрита маніпуляція і підміна понять навколо штучно створеної проблеми будівництва на ділянці поруч зі сквером ім. В. Чкалова по вул. Гончара, 55Б. Слова псевдоактівістів, які намагаються перешкодити будівництву, не підтверджені жодними рішеннями компетентних органів. Не виключено, що шум піднімають для отримання політичних балів або для "рекету" нашого підприємства", - заявив Ткаченко в коментарі журналістам в четвер.

Ткаченко навів ряд фактів в спростування поширюваних "міфів" навколо цього будівництва.

Зокрема, за його словами, немає ніяких підстав під собою слух про те, що будівництво загрожує скверу ім. Чкалова. За його словами, будівельний майданчик знаходиться на суміжній зі сквером ділянці, так що ніякого захоплення скверу, облаштуванні проїздів через сквер, будівництво в сквері, мова не йде.

"Сквер має чітко визначені межі і не підпадає під забудову, про що свідчить генеральний план будівництва і виписка з кадастрового плану міста, згідно з якими землі скверу знаходяться в користуванні КП по утриманню зелених насаджень Шевченківського району, визначені як "Зона зелених насаджень", - зазначив Ткаченко.

Більш того, зазначив він, для зняття соціальної напруженості орендар земельної ділянки в лютому 2020 року добровiльно передав частину своєї території розміром 170 кв м громаді міста на потреби скверу.

Ткаченко додав, що не має під собою ніяких підстав також інформація про те, що в будинку планують побудувати 17-25 або навіть 50 поверхів.

"Проект будівництва має тільки 12 поверхів - всі інші поверхи домальовані в уяві "активістів". Це абсолютно нормальна поверховість для цього місця - через дорогу будинок, в якому 14 поверхів. Проект пройшов розгляд і узгодження консультативної ради при департаменті охорони культурної спадщини", - зазначив Ткаченко.

Також директор "Ділайвесту" відкинув звинувачення в тому, що будівництво будинку суперечить закону. Він підкреслив, що відповідність нормам закону будівництва може бути встановлена судовим органом, або органом виконавчої влади у межах компетенції цього органу, чого на сьогоднішній день зроблено не було. Навпаки, існує рішення господарського суду та Верховного суду України про законність даної будови. Ткаченко підкреслив, що люди, які розпускають чутки про незаконність будівництва, замовчують ці факти, так само як і те, що з 2017 року будівництво призупинено і не ведеться, хоча є вищезазначені судові постанови.

Також, за його словами, замовчується, що замовник будівництва сплатив понад 2 млн доларів в бюджет, як пайовий внесок на розвиток інфраструктури Києва.

Ткаченко додав, що не відповідають дійсності і заяви активістів про те, що будівництво руйнує навколишні будинки, школи та інститут геології.

"Розроблено програму науково-технічного супроводу будівництва, яка передбачає повний комплекс заходів, реалізація яких дозволяє звести до мінімуму/виключити можливі негативні наслідки від будівельно-монтажних робіт", - додав Ткаченко.