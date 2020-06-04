DCH Ярославського стала стратегічним партнером найбільшої турецької компанії Makyol

Група DCH Олександра Ярославського є стратегічним партнером відомої турецької компанії Makyol. Про це повідомили в прес-службі DCH.

"DCH є місцевим стратегічним партнером компанії Makyol, який надає консультаційну підтримку по широкому колу питань. Це включає в себе контакти в бізнес-співтоваристві і управління проектами", — сказано в повідомленні.

Раніше харківські ЗМІ обнародовали інформацію про те, що турецький консорціум реалізує проект у Харкові.

У лютому цього року Олександр Ярославський, президент і власник групи DCH заявив, що привертає стратегічного міжнародного партнера. "Це відома компанія, ми з ними готові освоювати новий напрямок для DCH", — рассказал бізнесмен журналістам на форумі "Зшити Україну", присвяченому дорожньому будівництву.

Makyol веде свою історію з 1965 р. і є одним з лідерів будівельного сектора Туреччини. До числа напрямків діяльності входять інфраструктурне будівництво (автодороги, метрополітен, аеропорти, іригаційні греблі, тунелі, мости і ін), створення об'єктів комерційної та житлової нерухомості, інвестиції в туризм. Makyol має досвід роботи в різних країнах світу, серед яких Марокко, Алжир, Казахстан, Албанія, Ірак, Азербайджан, Оман, Кувейт. Реалізує проекти як у форматі генерального підряду (ЕРС) або (ЕРС+F, де F – залучення фінансування), так і приватно-державного партнерства (РРР).