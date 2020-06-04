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  • "Екополіс ХТЗ" Ярославського стане якірним проектом стратегії розвитку Харкова на 2020-2030 роки
04 червня 2020, четвер, 20:45 389
Економіка 2020-06-04T21:15:02+03:00
Українські Новини
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане якірним проектом стратегії розвитку Харкова на 2020-2030 роки

"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане якірним проектом стратегії розвитку Харкова на 2020-2030 роки

Елизавета Кесельман
ХТЗ, Харків, Екополіс-ХТЗ, Віталій Баранніков
Віталій Баранніков
Віталій Баранніков

Бізнес-парк нового покоління "Екополіс ХТЗ", який реалізує група DCH Олександра Ярославського, включений в проект стратегії розвитку Харкова на 2020-2030 рр. Про це повідомив Олександр Новак, секретар Харківської міської ради, додавши, що "Екополіс ХТЗ" — якірний проект цього документа.

Віталій Баранников, директор керуючої компанії "Екополіс ХТЗ" увійшов до складу робочої групи з розробки стратегії розвитку Харкова і сьогодні виступив на засіданні відповідної робочої групи.

"На даний момент ми запросили міжнародні компанії для розробки комерційної концепції проекту: Cushman&Wakefield, а також компанію EGIS (Франція) та її архітектурне бюро 10 Design (Великобританія) для розробки архітектурної концепції та генерального плану проекту. Паралельно ми активно залучаємо резидентів в бізнес-парк. Вже підписаний на вищому рівні в присутності мера Харкова меморандум з великою китайською телекомунікаційною компанією ZTE. Співпрацюємо з рядом наукових і освітніх установ Харкова. І, крім того, ведуться активні переговори з глобальними високотехнологічними компаніями — Alibaba, Huawei, Cisco та ін", — розповів Баранников. За його інформацією, до кінця поточного року буде готовий майстер-план проекту, після чого відразу розпочнуться проектувально-будівельні роботи.

Як відомо, бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" розміститься на території Харківського тракторного заводу після глибокого редевелопмента його території. Сам легендарний ХТЗ залишиться ядром індустріальної частини бізнес-парку.

Нагадаємо, що плановий обсяг інвестицій в розмірі $1 млрд дозволить створити в Харкові не менше 13 тис. сучасних робочих місць завдяки розвитку індустріального парку, IT-кластеру, медичного центру, логістичного комплексу і торгового кластера, агротехнологічного кластера, а також дослідного (R&D) та навчальних центрів.

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