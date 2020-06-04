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04 червня 2020, четвер, 18:36 10
Політика 2020-06-04T20:15:02+03:00
Українські Новини
Фракція Порошенка в Херсонській міськраді розбіглася

Фракція Порошенка в Херсонській міськраді розбіглася

Павло Твердохліб
БПП, Петро Порошенко, Сергій Волошинов, Херсонська міськрада
Петро Порошенко. Фото: most.ks.ua
Петро Порошенко. Фото: most.ks.ua

Фракції "Блок Петра Порошенка" (БПП) в Херсонській міській раді більше не існує. Сьогодні, 4 червня, з її складу вийшов голова фракції Сергій Волошинов.

Про це повідомило інтернет-видання Мост.

Колись соратник Порошенка вступив до депутатської групи "За майбутнє", про що перед пленарним засіданням оголосив мер Херсона Володимир Миколаєнко.

Після виходу Волошинова у складі фракції БПП залишився лише Дмитро Іванов. Фактично, на наступній сесії Миколаєнко повинен оголосити про припинення діяльності такої фракції.

Раніше з фракції вийшли Юрій Кирилов, Олена Урсуленко, Галина Лугова, Олександр Кривчун та Олег Романюк.

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