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04 червня 2020, четвер, 19:46 154
Економіка 2020-06-04T20:13:08+03:00
Українські Новини
У ЗМІ пояснили, чому чесним фермерам не варто боятися детінізації АПК

У ЗМІ пояснили, чому чесним фермерам не варто боятися детінізації АПК

Павло Твердохліб
АПК, Фермери, податки, сільгоспземлі
Фермери (ілюстрація). Фото: pixabay.com
Фермери (ілюстрація). Фото: pixabay.com

Детінізація виробництва сільськогосподарської продукції може принести державі до 22 млн гривень податків щорічно.

Про це написали автори статті "Вийти із тіні: що дасть Україні мінімальне оподаткування земель", яку опублікувало інтернет-видання Апостроф.

"У разі прийняття законопроект №3131 принесе державі від 6 до 22 млрд гривень податків щорічно. 100% цих надходжень зараховуватимуться до місцевих бюджетів. Ця сума еквівалента будівництву 100 шкіл, 263 дитячих садів або ремонту 800 км сільських доріг", - написали автори статті.

При цьому мова не йде про введення нового податку. Прийняття закону не створить додаткового фінансового навантаження для фермерів, які працюють "по білому".

"Закон встановлює податкове зобов'язання на рівні 5% від нормативної грошової оцінки землі. Це приблизно 1400-1600 гривень з гектара - та сума, яку всі легальні землекористувачі платили ще в 2018 році", - йдеться в матеріалі.

Таким чином, легально працюючим сільгосппідприємствам нічого не доведеться доплачувати. А от різного роду махінатори будуть змушені легалізуватися. Усі аграрні асоціації вже давно говорять про необхідність встановлення мінімальної податкового навантаження на гектар.

"Проект №3131 варто розглядати не як панацею, а як одну зі складових земельної реформи. Таку ж, як і прийнятий закон №2178-10 про обіг землі, як готовий до другого читання проект №2194 про дерегуляцію, який знищить адміністративні бар'єри та зведе до мінімуму присутність держави у земельній сфері. У свою чергу законопроект №3131 врівноважить положення гравців ринку, створить умови для чесної конкуренції та наповнить місцеві бюджети", - зазначили автори статті.

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