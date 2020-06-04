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04 червня 2020, четвер, 18:35 6
Життя 2020-06-04T19:45:02+03:00
Українські Новини
Експерти розповіли, як правильно організувати розвантажувальний день

Експерти розповіли, як правильно організувати розвантажувальний день

Надежда Комендантова
здорове харчування, Стан здоров'я, Харчування

Нічого не їсти протягом дня – це, звісно, стрес для організму. Але влаштовувати розвантажувальні дні лікарі все ж радять. Більше того, на їх думку, це має стати звичкою. Як організувати розвантажувальний день так, щоб він приніс максимальну користь? Про це йшлося у програмі "Ранок з Інтером", у новому випуску рубрики "Правила їжі". Її ведуча Віра Борсук продовжує експеримент – на власному прикладі показує глядачам, як можна виробити правильні харчові звички.

"Організму в розвантажувальні дні легко, – каже гастроентеролог Лариса Бойченко. – Він, можна сказати, робить генеральне прибирання".

Консультація дієтолога. Фото: ІнтерКонсультація дієтолога. Фото: Інтер

Що таке розвантажувальний день? З слів гастроентеролога, це цілий день на монопродукті, наприклад, гречаній каші без солі, звареній на воді. У раціоні розвантажувального дня може бути несолодкий фрукт, але тільки в першій половині дня. "Наприклад, можна з'їсти печене яблуко в першій половині дня, а потім тільки вода, – каже Лариса Бойченко. – Це може бути день на компоті без цукру. Це може бути будь монопродукт. Я люблю запечену селеру, тому що це смачно, дуже корисно, низькокалорійно. І обов'язково 1,5-2 літра води на день".

Робити розвантаження бажано раз на тиждень, до того ж – в один і той самий день. Наприклад, четвер. Або будь-який інший, кому як зручно. Пити чай і каву в такі дні можна тільки в першій половині дня. У звичайні ж – трав'яний чай можна вживати до сімнадцятої години, не пізніше. "Рідина, випита на ніч, перетворюється в набряк, – пояснює лікар-гастроентеролог. – Вона повноцінно не виводиться з організму. І навантажує його, примушуючи нас підніматися вночі, перериваючи наш золотий, цілющий сон".

Правила їжі. Фото. ІнтерПравила їжі. Фото. Інтер

Шкідлива звичка – пересолювати їжу. Денна норма солі – 2 грами в день, але ми часто вживаємо її набагато більше. Як наслідок – серцево-судинні захворювання. Крім того, сіль заглушає природний смак продуктів і викликає спрагу.

І ще одне правило: при термічній обробці овочі не варто доводити до кашоподібного стану. В ідеалі вони повинні зберегти свою форму і колір.

Правда, що ті, хто дотримується середземноморської дієти, живуть довше і краще себе почувають? І які продукти скорочують наше життя? Про це – у новому випуску "Правил їжі".

"Згубні звички, погана екологія, стреси, хвороби... Наше життя скорочують чимало факторів. Давайте, принаймні, їжею не погіршувати статистику. Адже ми – те, що ми їмо", – підсумовує Віра Борсук.

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