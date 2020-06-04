підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 червня 2020, четвер, 18:18 3
Верховна Рада і партії 2020-06-04T18:27:37+03:00
Українські Новини
"Платформа Бойка" назвала обманом обіцянки Зеленського про досягнення миру

"Платформа Бойка" назвала обманом обіцянки Зеленського про досягнення миру

Павло Твердохліб
Президент України, Володимир Зеленський, Опозиційна платформа - За життя, Збройний конфлікт на Донбасі, ОПЗЖ
Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua
Опозиційна платформа - За життя. Фото: platform.org.ua

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), комментуючи інтерв'ю віце-прем'єр-міністра, першого заступника глави делегації України в Мінській контактної групи Олексія Резнікова, назвала обманом обіцянки Президента України Володимира Зеленського та Кабінету Міністрів про досягнення миру на Донбасі.

Про це йдеться в заяві партії, яка опублікована на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Резніков заявив, що для української влади більше не актуальний діалог з Донецьком і Луганськом. Такими заявами українська влада не лише спростувала підписану Паризьку угоду, але й де-факто блокує будь-які зрушення в переговорному процесі, заганяючи ситуацію в глухий кут.

"Сьогодні вже всім зрозуміло, що обіцянки Зеленського про швидке досягнення миру – обман. Влада не домоглася ніяких успіхів в цьому головному для України питанні. Замість виконання своїх обов'язків Володимир Зеленський самоусунувся від процесу, він повністю передав повноваження посіпакам партії війни, а сам годує країну "селфіками" у спортивній формі та "відосіками" у вишиванках. Ми розцінюємо нинішню позицію влади в питаннях мирного врегулювання як пряме шкідництво інтересам країни – влада захищає не український народ, а обслуговує партію війни", - вказано в заяві.

В ОПЗЖ вважають, що піар на обмін полоненими чинна влада використовує як ширму, щоб приховати провал в інших принципових для мирного врегулювання питаннях: припинення бойових дій, розведення сил від лінії зіткнення, забезпечення діалогу з Донецьком і Луганськом та виконання Мінського угоди.

"Фактично сьогодні Президент Зеленський став на позиції свого попередника Порошенко, але він забув, що народ відмовився підтримувати політику Порошенка на президентських виборах. Зеленський боїться і підлещується до вуличних банд націонал-радикалів. Напевне, скоро влада знову заспіває улюблену пісню режиму Порошенка-Яценюка про стіну, але Донбас – це Україна. Там живуть українці", - наголосили в заяві.

Партія "Опозиційна платформа - За життя" вимагає від Зеленського повернутися до виконання своїх зобов'язань щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі - відсторонити від переговорного процесу поплічників партії війни, забезпечити розробку та прийняття всіх політичних рішень, що досягнуті в рамках "нормандської четвірки" і передбачені Мінськими угодами.

"Український народ вимагає закінчити війну. Забезпечити мир і єдність країни", - резюмували в ОПЗЖ.

Більше новин про: Президент України Володимир Зеленський Опозиційна платформа - За життя Збройний конфлікт на Донбасі ОПЗЖ

Власники "євроблях" будуть платити штрафи за порушення ПДР не як всі, а під час спроби виїхати за кордон
Суд дозволив примусово привести Порошенка на допит 10 червня
Новини
"Платформа Бойка" назвала обманом обіцянки Зеленського про досягнення миру 18:18
Вітренко збрехав про розмір власної премії, – Марунич 17:55 Документ
Майже 7 тис. заявок виконано аварійниками "Запоріжгазу" під час карантину 17:44 Прес-реліз
Кличко повинен припинити корупційну схему Комарницького і Тищенка, - депутат 17:32
Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися 17:25
більше новин
Відразу троє гравців зірвали банк на матчі "Шахтар" – "Динамо"! 10:55
Олександр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченка підловили на брехні про "Укркінохроніку", - ЗМІ 14:45
Нардеп Стефанишина влаштувала провокацію в МОЗ і спробувала зірвати співбесіди на посаду голови НСЗУ, — ЗМІ 19:03
В "Укрлендфармінгу" Бахматюка похвалилися новою технікою і розповіли про особливості цьогорічної посівної 10:31
СБУ і прокуратура прогуляли суду про визнання незаконною підозри Кузнєцову, вбитому Стерненком, - Портнов 10:59
більше новин
Сьогодні вводиться в обіг монета номіналом 10 гривень 07:00
ДБР викликає Порошенка на допит 10 червня у справі Джо Байдена 13:17
Гривня продовжує зростати на початку літа. Курс НБУ на середу 05:15
МВФ ще не включив Україну в календар ради директорів 09:57
50 депутатів Ради просять КС визнати неконституційним закон про амністію учасників Майдану 11:26
більше новин
Ткаченка призначили міністром культури і інформполітики
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok