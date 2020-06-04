"Платформа Бойка" назвала обманом обіцянки Зеленського про досягнення миру

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ), комментуючи інтерв'ю віце-прем'єр-міністра, першого заступника глави делегації України в Мінській контактної групи Олексія Резнікова, назвала обманом обіцянки Президента України Володимира Зеленського та Кабінету Міністрів про досягнення миру на Донбасі.

Про це йдеться в заяві партії, яка опублікована на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Резніков заявив, що для української влади більше не актуальний діалог з Донецьком і Луганськом. Такими заявами українська влада не лише спростувала підписану Паризьку угоду, але й де-факто блокує будь-які зрушення в переговорному процесі, заганяючи ситуацію в глухий кут.

"Сьогодні вже всім зрозуміло, що обіцянки Зеленського про швидке досягнення миру – обман. Влада не домоглася ніяких успіхів в цьому головному для України питанні. Замість виконання своїх обов'язків Володимир Зеленський самоусунувся від процесу, він повністю передав повноваження посіпакам партії війни, а сам годує країну "селфіками" у спортивній формі та "відосіками" у вишиванках. Ми розцінюємо нинішню позицію влади в питаннях мирного врегулювання як пряме шкідництво інтересам країни – влада захищає не український народ, а обслуговує партію війни", - вказано в заяві.

В ОПЗЖ вважають, що піар на обмін полоненими чинна влада використовує як ширму, щоб приховати провал в інших принципових для мирного врегулювання питаннях: припинення бойових дій, розведення сил від лінії зіткнення, забезпечення діалогу з Донецьком і Луганськом та виконання Мінського угоди.

"Фактично сьогодні Президент Зеленський став на позиції свого попередника Порошенко, але він забув, що народ відмовився підтримувати політику Порошенка на президентських виборах. Зеленський боїться і підлещується до вуличних банд націонал-радикалів. Напевне, скоро влада знову заспіває улюблену пісню режиму Порошенка-Яценюка про стіну, але Донбас – це Україна. Там живуть українці", - наголосили в заяві.

Партія "Опозиційна платформа - За життя" вимагає від Зеленського повернутися до виконання своїх зобов'язань щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі - відсторонити від переговорного процесу поплічників партії війни, забезпечити розробку та прийняття всіх політичних рішень, що досягнуті в рамках "нормандської четвірки" і передбачені Мінськими угодами.

"Український народ вимагає закінчити війну. Забезпечити мир і єдність країни", - резюмували в ОПЗЖ.