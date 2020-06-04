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04 червня 2020, четвер, 17:32 324
Політика 2020-06-04T18:15:02+03:00
Українські Новини
Кличко повинен припинити корупційну схему Комарницького і Тищенка, - депутат

Кличко повинен припинити корупційну схему Комарницького і Тищенка, - депутат

Ольга Фандорина
Корупція, Микола Тищенко, Денис Комарницький
Микола Тищенко. Фото: Українське Фото
Микола Тищенко. Фото: Українське Фото

Депутат Київради від ВО "Свобода" Ігор Мірошниченко вимагає від мера столиці Віталія Кличка зупинити корупційну схему "наглядача" по Києву Дениса Комарницького і народного депутата Миколи Тищенка. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Тільки вчора писав, що будівельна і піщана мафії в Києві створили потужний спрут корупції, який очолив Денис Комарницький, як сьогодні вся країна отримала цьому чергове вагоме підтвердження. Нардеп Гео Лерос передав у НАБУ докази тотальної корупції в столиці, яку організував колишній соратник Черновецького, а прикриває і наживається на цьому претендент на посаду мера Києва від СН Микола Тищенко", - зазначив депутат.

Тому, за його словами, залишається все менше сумнівів, що саме ці люди причетні до рейдерської "схемою", в результаті якої Київ може втратити понад 17 гектарів землі на березі Дніпра, а нелегальні добувачі піску отримають майданчик для складування головного будматеріалу, який вони без документів намивають з річки.

"Щоб цього не сталося, підготував і передав особисто меру Віталію Кличку звернення і скарги в Мін'юст на дії реєстратора, який скоїв злочин, зареєструвавши договір оренди земельної ділянки за адресою Промислова, 4 з ВАТ "Мостобуд", який Київрада припинила ще у грудні 2018", - резюмував Ігор Мірошниченко.

Нагадаємо, раніше ЗМІ називали Дениса Комарницького "смотрящим" по Києву і публікували докази його зв'язків у КМДА, СБУ і прокуратурі.

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