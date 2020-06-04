10.06.20 12:00 Круглий стіл: "Перспективи онлайн-торгівлі медикаментами в Україні"

10 червня 2020 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл, присвячений перспективам розвитку дистанційної та онлайн-торгівлі медикаментами, а також поліпшення доступу українців до якісних високотехнологічним сервісів у сфері медичного обслуговування.

До участі у засіданні круглого столу ми запрошуємо представників влади - Міністерства охорони здоров'я, Міністерства інфраструктури, профільних комітетів Верховної Ради України. А також представників сфери надання медичної допомоги, представників компаній-виробників і фарм-рітейлу, представників страхових компаній та інших учасників медичної індустрії.

Під час круглого столу його учасники обговорять:

перший досвід дистанційної торгівлі медикаментами і ліками від представників мережевих аптек;

перспективи розвитку дистанційних медичних сервісів від представників страхового бізнесу, приватних клінік і лікарів-практиків, фармацевтичних компаній, менеджерів сфери медичних послуг і лідерів фармацевтичної галузі;

перспективи нормативного та законодавчого врегулювання дистанційної торгівлі медикаментами;

результати соціологічних досліджень про те, як українці користуються і які бачать практичні вигоди від використання сучасних інноваційних сервісів онлайн-покупки та адресної доставки ліків.

Зареєструватися для зустрічі, порекомендувати своїх колег для участі в ній в якості спікера або слухача, а також задати всі Ваші організаційні питання Ви можете Вікторії Кочевенко - керівнику проектів think-tank "Практика влади" - 050-441-80-66, v.kochevenko@gmail.com

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.