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  • 10.06.20 12:00 Круглий стіл: "Перспективи онлайн-торгівлі медикаментами в Україні"
04 червня 2020, четвер, 16:09 8
Прес-центр 2020-06-04T16:45:01+03:00
Українські Новини
10.06.20 12:00 Круглий стіл: "Перспективи онлайн-торгівлі медикаментами в Україні"

10.06.20 12:00 Круглий стіл: "Перспективи онлайн-торгівлі медикаментами в Україні"

Алина Заика

10 червня 2020 року, о 12:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл, присвячений перспективам розвитку дистанційної та онлайн-торгівлі медикаментами, а також поліпшення доступу українців до якісних високотехнологічним сервісів у сфері медичного обслуговування.

До участі у засіданні круглого столу ми запрошуємо представників влади - Міністерства охорони здоров'я, Міністерства інфраструктури, профільних комітетів Верховної Ради України. А також представників сфери надання медичної допомоги, представників компаній-виробників і фарм-рітейлу, представників страхових компаній та інших учасників медичної індустрії.

Під час круглого столу його учасники обговорять:

  • перший досвід дистанційної торгівлі медикаментами і ліками від представників мережевих аптек;
  • перспективи розвитку дистанційних медичних сервісів від представників страхового бізнесу, приватних клінік і лікарів-практиків, фармацевтичних компаній, менеджерів сфери медичних послуг і лідерів фармацевтичної галузі;
  • перспективи нормативного та законодавчого врегулювання дистанційної торгівлі медикаментами;
  • результати соціологічних досліджень про те, як українці користуються і які бачать практичні вигоди від використання сучасних інноваційних сервісів онлайн-покупки та адресної доставки ліків.

Зареєструватися для зустрічі, порекомендувати своїх колег для участі в ній в якості спікера або слухача, а також задати всі Ваші організаційні питання Ви можете Вікторії Кочевенко - керівнику проектів think-tank "Практика влади" - 050-441-80-66, v.kochevenko@gmail.com 

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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