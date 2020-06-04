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04 червня 2020, четвер, 15:55 9 Документ
Верховна Рада і партії 2020-06-04T16:30:02+03:00
Українські Новини
Рабінович просить Шмигаля прозвітувати, скільки той зніс пам'ятників дивізії СС "Галичина"

Рабінович просить Шмигаля прозвітувати, скільки той зніс пам'ятників дивізії СС "Галичина"

Павло Твердохліб
Кабмін, Вадим Рабінович, ОПЗЖ, Денис Шмигаль, Дивізія СС
Вадим Рабінович. Фото: zagittya.com.ua
Вадим Рабінович. Фото: zagittya.com.ua

Народний депутат України, співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Вадим Рабінович направив на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля депутатське звернення з вимогою надати інформацію про кількість демонтованих пам'ятників і пам'ятних знаків, що пов'язані з дивізією військ СС "Галичина".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Парламентарій вимагає від глави уряду надати йому інформацію про кількість знесених (демонтованих) пам’ятників (пам’ятних знаків, написів тощо), присвячених подіям, пов’язаним з діяльністю 14-ї гренадерської дивізії військ СС "Галичина" (1-ї Української дивізії УНА), з дня набрання чинності Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Крім того, співголова фракції ОПЗЖ вимагає від прем'єр-міністра надати йому інформацію про заплановані Урядом України заходи (програми) на 2020 рік із реалізації Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" в частині засудження націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму в Україні та заборони пропаганди його символіки.

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