Рабінович просить Шмигаля прозвітувати, скільки той зніс пам'ятників дивізії СС "Галичина"

Народний депутат України, співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) Вадим Рабінович направив на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля депутатське звернення з вимогою надати інформацію про кількість демонтованих пам'ятників і пам'ятних знаків, що пов'язані з дивізією військ СС "Галичина".

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Парламентарій вимагає від глави уряду надати йому інформацію про кількість знесених (демонтованих) пам’ятників (пам’ятних знаків, написів тощо), присвячених подіям, пов’язаним з діяльністю 14-ї гренадерської дивізії військ СС "Галичина" (1-ї Української дивізії УНА), з дня набрання чинності Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Крім того, співголова фракції ОПЗЖ вимагає від прем'єр-міністра надати йому інформацію про заплановані Урядом України заходи (програми) на 2020 рік із реалізації Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" в частині засудження націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму в Україні та заборони пропаганди його символіки.