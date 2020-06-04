У ДФС оптимізували алгоритм роботи ревізорів зі слідчими та податковими міліцейськими, - Солодченко

Державна фіскальна служба запропонувала більш логічний алгоритм взаємодії податкових ревізорів зі слідчими та оперативниками податкової міліції. Про це заявив виконуючий обов'язки Голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко у Facebook.

Отримавши позитивні відгуки від бізнесу, новий алгоритм прописали у спільному наказі ДФС і ДПС. Зокрема, у документі йдеться про продовження термінів подачі актів перевірки податковою службою до податкової міліції.

"Податкова служба спрямовувала до податкової міліції акт перевірки одразу після її проведення. Тепер це відбувається тільки по закінченню 20 днів. Це дає змогу виключити випадки передачі актів, які в подальшому можуть бути скасовані", - пояснює в.о. голови ДФС.

Також Солодченко наголосив, що держслужбовці мають уникати будь-яких висловів та формулювань, які можуть завдати шкоди діловій репутації бізнесмена чи підприємства. Податковий міліціонер має уникати необґрунтованих висловів про протиправність діяльності платників податків або їх контрагентів та трактувати це як установлений і доведений факт.

"Це, насправді, дуже прості рішення, але завдяки ним бізнес відчув, що в нас немає мети нашкодити. Зрештою, якщо підприємці ведуть свої справи чесно, то ДФС для них не ворог", - підсумував Солодченко.