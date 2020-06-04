Рейдерське захоплення "Sky Mall" коштувало замовникам 2 млн доларів США, - адвокат Бодров

Адвокат естонського підприємця Хіллара оприлюднив документи, відповідно до яких рейдерське захоплення "Sky Mall" коштувало замовникам 2 млн доларів США.

Відповідно до схеми заволодіння ТРЦ, злочин був спланований ще влітку 2012 року та реалізований під гарантії на той час голови Вищого господарського суду України(ВГС) Віктора Татькова – чи саме він отримав кошти за організацію винесення неправосудних рішень потрібно перевіряти. Серед можливих ризиків автори документу на той момент вбачали лише заміну голови ВГС та особисте втручання у ситуацію Президента Януковича.

Цікаво, що прізвище Татькова раніше прозвучало і серед осіб, яких В’ячеслав Соболєв запросив пройти поліграф з приводу причетності до вбивства 3-річного хлопчика. Окрім нього у списку батька загиблої дитини та у списку осіб причетних до рейдерського захоплення ТРЦ фігурують екснардеп Грановський та суддя Ємельянов.

"Тобто жодних інших підстав аби припинити захоплення власності іноземного інвестора на той час причетні особи не вбачали. І тут виникає логічне запитання чи змінилась ситуація зараз. Адже справа так і не отримала свого логічного завершення - слідство фактично стоїть на місці", - зазначив Бодров.

За його словами, після 3-х слідчих дій і 7 місяців слідства ДБР безпідставно ініціювало питання зміни підслідності та не прийняло в передбачений законом строк рішення про внесення до ЄРДР інформації про вчинення інших, пов'язаних із заволодінням ТРЦ злочинів.

"Тут варто зазначити, що в матеріалах справи наявне кінцеве Рішення Лондонського міжнародного арбітражного суду. Відповідно до якого відносно Аррікано, Філгейт й Хіллара було вчинене навмисне незаконне привласнення активів і шахрайство в інтересах сина Адамовського А., вчинене за пособництвом колишнього нардепа Грановського О.М. Але чомусь для наших правоохоронних органів це рішення не достатньо вагоме. Скажу навіть більше - я вивчив понад 80 томів кримінального провадження щодо"Sky Mall" і маю всі підстави стверджувати, що наразі слідство не відбувається, а імітується. Адже в правоохоронних органах наразі достатньо матеріалу аби оголосити причетним особам про підозру та направити справу до суду. Натомість, слідчі ігнорують клопотання потерпілої сторони, даючи змогу зловмисника отримувати кредитні кошти під ТРЦ і таке інше".

На підтвердження своїх слів адвокат оприлюднив фото клопотання від 23.03.2020 про накладення арешту на ТРЦ "Sky Mall", яке було приховане в Офісі Генпрокурора за часів керівництва Венедиктової.

За словами Бодрова, якщо найближчим часом ситуація з розслідуванням злочинних дій по захопленню ТРЦ не вирішиться, його підзахисні змушені будуть звернутись до міжнародного інвестиційного арбітражу. У такому випадку відшкодовувати збитки завдані Адамовським країні доведеться за кошти бюджету.

Окремо Бодров звернувся до всіх, хто постраждав від згадуваних осіб, з проханням поєднувати зусилля та надавати інформацію на https://t.me/BodrovEgor.

Посилання на матеріали використані під час брифінгу

Нагадаємо, конфлікт навколо ТРЦ "Sky Mall" триває з 2013 року. Після перемогу на виборах 2019 Зеленський особисто пообіцяв Президенту Естонії вирішити цю ситуацію та проконтролювати розслідування. Пізніше в ЗМІ було оприлюднено рішення Лондонського суду, який визнав, що ТРЦ фактично було переоформлено шляхом вчинення низки злочинних дій, до яких зокрема причетний український підприємець Адамовський.