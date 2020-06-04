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04 червня 2020, четвер, 14:21 362
Транспорт 2020-06-04T15:00:02+03:00
Українські Новини
Без прийняття закону про залізничний транспорт не буде реформи, - Карасьов

Без прийняття закону про залізничний транспорт не буде реформи, - Карасьов

Павло Твердохліб
Транспорт, Реформа, Бізнес, Залізниця, Карасьов
Залізниця. Фото: odpublic.ne
Залізниця. Фото: odpublic.ne

Президент України очікує, що реформа української залізниці запрацює вже з липня, а депутати вже півроку не розглядають законопроєкт "Про залізничний транспорт України" в комітеті. Про це написав український політолог Вадим Карасьов у Facebook, інформує портал fakty.com.ua.

"Уже півроку нардепи в комітеті не можуть розглянути проєкт закону про залізничний транспорт, а президент чекає на зміни на українській залізниці вже з липня. Це буде неможливим, якщо документ нарешті не розглянуть. Тоді реформа не спрацює й не запуститься", - зазначив Карасьов.

За його словами, законопроєкт зможе змінити неефективне функціонування української залізниці й зробити її європейською. Для бізнесу створяться рівні умови, а для пасажирів - якісні послуги.

В свою чергу міністр інфраструктури зазначає, одне із зобов’язань України перед ЄС, щоб в залізничній інфраструктурі зміг оперувати будь-який перевізник – як приватний, так і державний. Щоб це реалізувати у Міністерстві вже працює Комісія з відбору учасників експериментального проєкту щодо допуску суб'єктів приватної тяги.

На законопроєкт уже протягом двох років чекає і бізнес. Такий експеримент на окремих невеликих ділянках дозволить протестувати систему залучення приватних операторів – додав політолог і закликав депутатів якнайшвидше підтримати закон про залізничний транспорт.

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