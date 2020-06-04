Бойко в Раді ініціював відставку другого уряду Зеленського

"ОП-ЗЖ ініціює відставку уряду." Про це Співголова фракції Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив у своєму виступі з трибуни Верховної Ради під час розгляду питання про програму діяльності Кабінету міністрів. Він зазначив, що яскраві слайди та гасла - це не програма діяльності відповідального та професійного уряду, інформує офіційний портал партії.

"Було провалено перший реальний крок - виплатити доплати у розмірі 300% лікарям, які борються з коронавірусом. Уряд не здатен забезпечити наповнення Державного бюджету. Навіть після перегляду і скорочень дохідної частини, план надходжень до бюджету не виконаний майже на третину. Натомість минулого тижня було заплачено 27 млрд за обслуговування запозичень фінансовим спекулянтам, які скупили наші облігації", - зазначив опозиційний політик.

Парламентарій підкреслив, що уряд повністю переплутав пріоритети у своїй роботі.

"Замість підтримки власного виробника, власних громадян, власної економіки він займається обслуговуванням кредитів, не зробивши жодної спроби провести реструктуризацію заборгованості. Навіть на папері у цій програмі на безробітних, реальний сектор, підтримку малого і середнього бізнесу - на всі програми підтримки у сумі виділено менше, ніж на обслуговування зовнішніх боргів", - наголосив Співголова фракції опозиціонерів.

"Це нехтування національними інтересами України і наших громадян. Тому фракція Опозиційної платформи - За життя ініціює Постанову про відставку уряду, і це єдина Постанова, яку ми підтримаємо стосовно цього Кабміну", - резюмував Юрій Бойко.

Верховна Рада відправила програму діяльності уряду на доопрацювання. За це проголосували 245 народних депутатів.