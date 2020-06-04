Поштова доставка ліків є життєво важливою послугою, – експерти

Трансформування урядового експерименту з дистанційної торгівлі та поштової доставки ліків в законодавчу площину дозволить не лише реалізувати президентський курс на зниження вартості медичного обслуговування в Україні, а й врятувати тисячі пацієнтів, чиє життя залежить від швидкого пошуку і своєчасної доставки дефіцитних препаратів.

Таку думку висловила заслужений лікар України, менеджер з адміністративних питань медичного центру "Доктор Царук" Оксана Манюх, коментуючи інформацію про підготовку в парламенті законодавчих змін щодо врегулювання послуг дистанційної торгівлі та поштової доставки медичних засобів і супутніх товарів.

"Взяти людей, наприклад, які перенесли операції з пересадки нирки. Складна операція і важкий курс реабілітації. Знайти необхідні препарати в аптеках непросто. Держава також не забезпечує хворих в повній мірі та не завжди вчасно. Іноді виникає необхідність купувати препарати і замовляти їх доставку з-за кордону. Тому, доставка ліків поштою для людини є не лише дуже зручною, але й часом життєво необхідною послугою. Тим більше в умовах карантину традиційна закупівля препаратів стала більш проблемною. Та якщо на законодавчому рівні дозволять дистанційну торгівлю і поштову доставку, думаю, цьому лише зрадіють пацієнти і лікарі. Можливо, необхідно чітко прописати групи препаратів, дозволених до дистанційної торгівлі та доставці, щоб не було зловживань. В іншому, послуга дуже потрібна. Особливо для лікарень. Якщо кур'єри будуть доставляти ліки, особливо дефіцитні, вирішиться багато проблем", - стверджує Манюх.

Солідарний з колегою завідувач кафедрою терапевтичних дисциплін ЧНУ ім. Петра Могили Максим Зак.

"Ніяких проблем в дистанційної торгівлі та поштової доставки препаратів я не бачу. Ліки доставляють з усіма документами, ліцензіями, реєстраційними свідоцтвами. Якщо даний сервіс буде легальним, я цілком підтримую такі послуги. Дистанційна торгівля успішно працює не лише в усьому світі, але й в Україні. Особливо цей сервіс виявився актуальним і затребуваним в умовах карантину. Люди замовляють доставку ліків, їм привозять. Це вже стало нормою життя. Візьмемо, наприклад, дрібні населені пункти, де за 10 км є невеликий аптечний кіоск. Або, поїдеш відпочивати на Азовське море. Там теж є маленькі аптечки з 50-100 найменувань препаратів першої необхідності. Де людині купити потрібні ліки в такій ситуації? Єдиний вихід - замовити в Інтернеті та оформити доставку", - вважає Зак.

Про очевидність та актуальності практики дистанційної торгівлі ліками каже і завідувач інформаційно-аналітичного відділу КНП "Міська клінічна лікарня №21" Дніпровського міської ради Анатолій Анчишкин.

"Даний сервіс давно вже практикується в інших країнах. Це цілком нормальна практика, до якої повинна нарешті приєднатися Україна. Такий сервіс повинен працювати не лише в період карантину. Тому, що проблема з оперативним забезпеченням ліками, особливо важко хворих людей, які знаходяться в стаціонарних відділеннях лікарень, була завжди та її необхідно вирішувати. Можу навести приклад зі своєї практики. Пацієнтам вручають список необхідних ліків, які вони повинні купити. А в найближчій аптеці їх немає. Родичі починають мотатися містом. Все це - час, нерви і гроші. У випадку з дистанційною торгівлею, варто лише знайти ліки в Інтернеті і замовити експрес-доставку. Ліки привезуть прямо у відділення. Це дуже полегшує життя. Перспективи цього сервісу величезні", - переконаний Анчишкин.

Як повідомляли ЗМІ, до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля звернулася Спілка підприємців України (СУП) із проханням внести до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, роздрібної, оптової торгівлі та імпорту лікарських засобів зміни, що дозволяють дистанційну продаж і поштову доставку ліків. Розробкою відповідних змін на даний момент займаються члени парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.