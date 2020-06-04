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04 червня 2020, четвер, 13:20 172 Відео
Транспорт 2020-06-04T15:00:03+03:00
Українські Новини
#ГоворитьБізнес: Аеропорт "Київ" звернувся за допомогою до Саакашвілі

#ГоворитьБізнес: Аеропорт "Київ" звернувся за допомогою до Саакашвілі

Павло Твердохліб
Міжнародний аеропорт
Міжнародний аеропорт
Міжнародний аеропорт "Київ". Фото з відкритих джерел

Колектив Міжнародного аеропорту "Київ" у відповідь на ініціативу Михайла Саакашвілі #ГоворитьБізнес записав відеозвернення, в якому попросив про допомогу.

За час карантину аеропорт втратив весь пасажиропотік і майже всі доходи. При цьому продовжує нести великі витрати на утримання інфраструктури, безпеку польотів, виплату податків та процентів по кредитах. "Аеропорту "Київ" потрібна допомога. Якщо держава не втрутиться, ця криза може стати для нас останньою. Ситуація ускладнюється нерівними умовами, в яких ми змушені працювати", - йдеться у зверненні.

Зокрема, мова йде про мінімальні ставки на авіаційне обслуговування. Кілька років міжнародний аеропорт "Київ" і регіональні аеропорти просять закріпити їх на законодавчому рівні: 10 доларів – за зліт/посадку, 10 доларів – пасажирський збір та 3 долари – на авіаційну безпеку за кожного відправленого пасажира. "Зараз ці ставки встановлюються кожним аеропортом окремо. Іноді вони нижче собівартості. Ми просимо, щоб ці ставки були рівними для всіх аеропортів. Це загальносвітова практика. Так невеликі аеропорти можуть конкурувати з великими. Це робить неможливим непрозоре ціноутворення і демпінгові маніпуляції", - пояснили співробітники аеропорту.

Крім того, колектив закликав створити спеціальну комісію з вирішення проблем цивільної авіації, до складу якої запросити представників усіх українських аеропортів та авіакомпаній: "Ми розуміємо, що в бюджеті не вистачить грошей, щоб підтримати всіх. Тому ми просимо не грошей, а умов рівних і конкурентних, в яких ми могли б розвивати наш аеропорт, створювати робочі місця, відкривати Київ і Україну для інших".

Раніше голова виконавчого комітету Нацради реформ Михайло Саакашвілі на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook закликав український бізнес публікувати короткі відео з хештегом #ГоворитьБізнес. Він пообіцяв допомогти донести озвучені проблеми до Президента.

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню "Лівий берег" Олег Левченко, генеральний директор ТОВ "Майстер-Авіа", яке управляє частиною майна міжнародного аеропорту "Київ", заявив, що аеропорт опинився на межі банкрутства. За час карантину доходи впали на 92%, а витрати лише на 40%. За його словами, відновлення регулярного авіасполучення збільшить витрати приблизно вдвічі.

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