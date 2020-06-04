Призначеня Володимира Усова головою космічного агентства викликає багато підозр, - експерт

Журналісти вважають, що державне космічне агентство України сьогодні очолює абсолютно некомпетентна людина з кримінальним шлейфом. Про це йдеться у статті "Главкому", пише УНІАН.

За даними журналістів, чинний очільник космічної галузі Володимир Усов виграв конкурс на посаду обманним шляхом. Зокрема, подав для участі в ньому декларацію з неповними даними, приховавши частки в бізнесах і квартири. Також журналісти нагадали, що Усов називав кримінальне провадження щодо його компанії "Гутенбергз" "чорним піаром", але воно ще досі ведеться.

"Усову треба визнати, що в цій "чорній кампанії" активну участь бере Державне бюро розслідувань. Саме воно веде розслідування подій 2018–2019 років щодо цифрового видавництва "Гутенбергз", яким керував Усов", - пишуть автори.

Вони наводять слова політичного експерта Олексія Голобуцького, який у січні одним із перших написав у Facebook про сумнівність доброчесності Усова, ще до його призначення.

"Призначили ще одного пройдисвіта. Якщо на людині висять такі підозри, його просто не можна призначати на високі посади. Я вже не кажу про його компетенцію", - заявляє експерт.

Окрім того, журналісти з’ясували багато сумнівних зв’язків Усова — як то з одіозним ексрегіоналом Сергієм Ківаловим, бютівцем Сергієм Фаєрмарком і ексгендиректором з питань зовнішньоекономічної діяльності "Укроборонпрому" Денисом Гураком. Останній у своїй декларації після звільнення вказав, що володіє 16,66% частки в компанії "Адам корп" (біотехнологічна компанія, створена у грудні 2018-го ще однією компанією Усова - "Квамбіо").

"Не варто було б приділяли персоні Гурака стільки уваги, якби не один промовистий факт. У березні цього року стало відомо, що два підприємства "Укроборонпрому" – Державне науково-дослідницьке підприємство "Конекс" та Тернопільське державне науково-технічне підприємство "Промінь" – будуть передані в управління космічному агентству, яким заправляє його партнер", - пише "Главком".

Нагадаємо, Володимир Усов очолює Державне космічне агентство України з 24 січня 2020 року.