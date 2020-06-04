Відразу троє гравців зірвали банк на матчі "Шахтар" – "Динамо"!

Parimatch повідомили про великі виплати гравцям, які вгадали результат матчу Прем'єр-ліги "Шахтар" – "Динамо". Матч став найгучнішою спортивною подією в Україні після карантину і очікувано привернув увагу вболівальників. А для трьох з них гра виявилася особливо вдалою. Щасливчики з різних міст виграли шестизначні суми: IVAN Z** – 720 233 грн, VLADIMIR P** – 510 000 грн і ANTON O** – 301 430 грн.

Незважаючи на величезні суми виплат, у Parimatch підтвердили, що гравцям вже зарахували кошти на рахунок. У компанії також повідомили, що всі гравці регулярно роблять ставки на футбол, зокрема УПЛ. Великі ставки герої минулих вихідних роблять нечасто, але тут, мабуть, шосте чуття підказало зробити правильний вибір. Прізвища клієнтів в компанії не розголошують, дотримуючись закону про безпеку особистих даних.

Ставки на спорт вже давно стали незмінним супутником найбільших спортивних подій. Після відновлення змагань гравці з подвійною енергією кинулися грати. Соціологічні дослідження показують, що українці грають більше для розваги, ніж для заробітку. Так, один ходить в театр, а інший – "заряджає" на перемогу "Барселони". Але сума виграшу все ще є мірилом результату.

Спортивні змагання поновилися в травні і всіх нас очікує не тільки спекотне літо, але і щільний осінній графік ігор, а значить, у всіх є гарна можливість урізноманітнити дозвілля і заробити на своїх знаннях. До того ж, "Динамо" і "Шахтар" зіграють ще один раз в цьому сезоні на початку липня. Цей матч стане відмінною можливістю зробити ставку і виграти велику суму.