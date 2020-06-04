Портнов пропонує люструвати американських поліцейських, які борються з масовими протестами

Свою точку зору на акції протесту, що відбуваються у США і реакцію на них місцевих правоохоронних органів висловив юрист і правозахисник Андрій Портнов. Про це він написав на персональній сторінки в соціальній мережі Facebook і зробив це в порівнянні з подіями, які відбувалися в Україні 6 років тому.

"Абсолютно очевидно, що стосовно всіх, хто бореться зараз в США з мирними активістами потрібно застосувати процедуру люстрації.

Чиновники та правоохоронці, що протистоять захопленню і підпалам поліцейських автомобілів не мають морального права займати державні посади. Ніхто не має протидіяти мирним протестам і громадським активістам.

Міжнародні ЗМІ пишуть, що під час масових заворушень в США загинуло близько 11 осіб, але обставини їх загибелі ще з'ясовуються.

Які обставини і навіщо це з'ясовувати, якщо вже й неозброєним оком видно, що вони мирні активісти і герої небесної сотні.

Перейменувати на честь них саму центральну і ключову автомобільну вулицю столиці і перекрийте по ній рух на найближчі п'ять-шість років", - констатував Портнов.