Вчора, 2 червня, народний депутат від партії "Голос" Ольга Стефанишина влаштувала провокацію в Міністерстві охорони здоров'я і спробувала зірвати проведення співбесід з кандидатами на посаду голови Національної служби здоров'я України, які проводив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Про це пише "Голос UA".

Скориставшись правом нардепа входити в будь-які установи, Стефанишина увірвалася в кабінет міністра і в грубій формі вимагала, щоб всі співбесіди проходили за її участю. Крім того, вона також запустила трансляцію того, що відбувається на своїй сторінці в Facebook.

Міністр Степанов намагався заспокоїти народного депутата і пояснити, що питання, підготовлені для кандидатів однакові і їх озвучення в прямому ефірі дасть перевагу іншим учасникам конкурсу. Співбесіди повинні були проходити протягом всього дня, відповідно у кандидатів з'явилася б можливість заготовити правильні відповіді.

Проте, аргументи міністра на Стефанишину не подіяли і вона продовжила свою трансляцію. У результаті міністр був змушений на якийсь час перервати співбесіди. Після чого Стефанишина звинуватила міністра у приховуванні результатів співбесід і покинула кабінет міністра, зламавши йому двері.







При цьому раніше міністр неодноразово заявляв, що всі відео-записи співбесід з кандидатами будуть викладені у відкритий доступ на ресурсах Міністерства охорони здоров'я. Після відходу нардепа, Степанов продовжив проводити співбесіди.