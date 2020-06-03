підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Медицина
  • Нардеп Стефанишина влаштувала провокацію в МОЗ і спробувала зірвати співбесіди на посаду голови НСЗУ, — ЗМІ
03 червня 2020, середа, 19:03 382
Медицина 2020-06-03T20:15:02+03:00
Українські Новини
Нардеп Стефанишина влаштувала провокацію в МОЗ і спробувала зірвати співбесіди на посаду голови НСЗУ, — ЗМІ

Нардеп Стефанишина влаштувала провокацію в МОЗ і спробувала зірвати співбесіди на посаду голови НСЗУ, — ЗМІ

Валерия Драгомирова

Вчора, 2 червня, народний депутат від партії "Голос" Ольга Стефанишина влаштувала провокацію в Міністерстві охорони здоров'я і спробувала зірвати проведення співбесід з кандидатами на посаду голови Національної служби здоров'я України, які проводив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Про це пише "Голос UA".

Скориставшись правом нардепа входити в будь-які установи, Стефанишина увірвалася в кабінет міністра і в грубій формі вимагала, щоб всі співбесіди проходили за її участю. Крім того, вона також запустила трансляцію того, що відбувається на своїй сторінці в Facebook.

Міністр Степанов намагався заспокоїти народного депутата і пояснити, що питання, підготовлені для кандидатів однакові і їх озвучення в прямому ефірі дасть перевагу іншим учасникам конкурсу. Співбесіди повинні були проходити протягом всього дня, відповідно у кандидатів з'явилася б можливість заготовити правильні відповіді.

Проте, аргументи міністра на Стефанишину не подіяли і вона продовжила свою трансляцію. У результаті міністр був змушений на якийсь час перервати співбесіди. Після чого Стефанишина звинуватила міністра у приховуванні результатів співбесід і покинула кабінет міністра, зламавши йому двері.




При цьому раніше міністр неодноразово заявляв, що всі відео-записи співбесід з кандидатами будуть викладені у відкритий доступ на ресурсах Міністерства охорони здоров'я. Після відходу нардепа, Степанов продовжив проводити співбесіди.

Більше новин про:

Пом'якшення карантину. З 5 червня дозволено сидіти в приміщеннях ресторанів
З 5 червня Україна запускає внутрішні авіаперельоти, — Шмигаль
Новини
ДБР хоче закупити 60 наручників за 1,1 тис. гривень за штуку 19:57
На молочну корову 5 тисяч гривень: фермери отримають спецдотації від Кабміну 19:56
Напередодні виборів президента Білорусі Лукашенко відправив у відставку весь уряд 19:44
"Платформа Бойка" вимагає скасувати незаконну люстрацію 19:27
Член спостережної ради "Укрзалізниці" Аудіцкас отримав 6,3 млн гривень гонорару від своєї компанії у 2019 19:26
більше новин
Коли Ткаченко призначать міністром культури, він не продовжить політику Бородянського, — Карасьов 14:51
Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського 14:02
Аномальна спека і природні катаклізми: синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні 05:40
Олександр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Ткаченка підловили на брехні про "Укркінохроніку", - ЗМІ 14:45
Суд і АРМА допомогли Зеленському відкрити нову сторінку у відносинах з інвесторами і захисті прав кредиторів, — ЗМІ 13:02
більше новин
Україна не буде допомагати Росії вирішувати питання з водою в Криму, — Кулеба 08:13
ДБР викликає Порошенка на допит 10 червня у справі Джо Байдена 13:17
Гривня продовжує зростати на початку літа. Курс НБУ на середу 05:15
МВФ ще не включив Україну в календар ради директорів 09:57
Сьогодні вводиться в обіг монета номіналом 10 гривень 07:00
більше новин
Рада має намір дозволити особам, які досягли 16 років, міняти по батькові
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok