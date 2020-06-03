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03 червня 2020, середа, 18:15 171
Фінанси 2020-06-03T18:30:02+03:00
Українські Новини
Нове керівництво податкової "кришує" багатомільйонні оборудки з медичним обладнанням, – Кутуєв

Нове керівництво податкової "кришує" багатомільйонні оборудки з медичним обладнанням, – Кутуєв

Сергій Паламаренко
ПДВ, ДПС України, Павло Кутуєв, Олексій Любченко, Микола Ільяшенко

Після призначення Олексія Любченка головою Державної податкової служби (ДПС) України до відомства масово повертаються старі корумповані кадри, а з ними – старі корупційні практики. Так, за протекції Любченка до ГУ ДПС м. Києва повернувся Микола Ільяшенко, внаслідок чого ТОВ "ТД "АЗАРІС" дозволили "прокрутити" багатомільйонну аферу у сфері закупівлі медичного обладнання.

Про це заявив політичний експерт, доктор соціологічних наук Павло Кутуєв на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Тривожні сигнали про тривожні тенденції в податковій системі почали надходити одразу після призначення Олексія Любченка головою Державної податкової служби. Надходить інформація про речі, які виглядають ганебно та неприйнятно, зокрема про багатомільйонні афери у сфері закупівлі медичного обладнання. І це в умовах глобальної пандемії!" - написав Кутуєв.

"За протекції Любченка до київського главку ДПС на керівну позицію - де факто начальника ГУ - у травні повернувся Микола Ільяшенко, внаслідок чого ТОВ "ТД "АЗАРІС" дозволили "скрутити" понад 30 млн гривень податку на додану вартість (ПДВ). У схемі, зокрема, міська дитяча лікарня №5 у Запоріжжі, Волинське обласне управління охорони здоров‘я, Вінницька обласна клінічна лікарня імені Пирогова. Саме ж ТОВ "ТД "АЗАРІС" має податкові борги. Його бенефіціарами у реєстрах значаться люди, зареєстровані на окупованих територіях. Логічно припустити, що "власники" є підставними особами", - зазначив Кутуєв, посилаючись на відповідні повідомлення у ЗМІ.

"Схеми стають цинічнішими та відвертішими, але від того - ще більш шкідливими для всіх нас, суспільства та громадян", - підсумував експерт.

Нагадаємо, днями народний депутат Ярослав Железняк заявив, що всього за 18 днів після того, як 29 квітня новим головою ДПС було призначено Олексія Любченка, держбюджет недоотримав близько 700 млн гривень в результаті так званих "скруток" з ПДВ.

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