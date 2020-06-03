Проект "Томос-2". ЄС виділив грант на дослідження питання про приєднання греко-католиків до ПЦУ

Громадська організація "Інститут зовнішньополітичних досліджень" заявила, що Європейський Союз виділив 145 тис. євро на дослідження про можливість приєднання греко-католиків до Православної церкви України (ПЦУ). Причому даний проект здійснюється за підтримки Вселенського патріархату, якому фактично підпорядковується ПЦУ, а греко-католики знаходяться "в юрисдикції" Папи Римського.

Про це повідомило інтернет-видання Страна.ua.

"У рамках співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій за підтримки Вселенського Патріархату прийнято рішення про виділення нам дослідного гранту в сумі 145 тис. євро за рахунок коштів ЄС для програми міжнародної платформи Global Exchange on Religion in Society", - йдеться у прес-релізі організації.

Розберемося, який проект і навіщо вирішив профінансовано ЄС.

Під керівництвом Вселенського Патріархату

Назва проекту сформульовано так: "Вивчення громадської думки громадян і забезпечення найбільш ефективних шляхів приєднання української та русинської греко-католицьких церков до Православної церкви України".

Мета проекту: "досягнення взаєморозуміння ієрархів і пастви в процесі екуменічного об'єднання ПЦУ, УГКЦ та РГКЦ, в тому числі добровільної передачі парафій і майна під контроль Помісної церкви України, а також створення дорожньої карти використання українського досвіду для екуменічного возз'єднання православних і греко-католицьких церков візантійського обряду під керівництвом Вселенського Патріархату".

Іншими словами досліджуватися буде не просто можливість об'єднання церков, а, по суті, поглинання греко-католиків ПЦУ із підпорядкованням Вселенському Патріархату. Тобто, пропонується досліджувати можливість "відриву" греко-католиків від Папи Римського.

Греко-католики + ПЦУ =?

Чутки про можливе об'єднання греко-католиків і ПЦУ ходять вже більше року. Розмови про це почалися майже відразу після появи нової церкви на світло. Точніше - через 3 дні після отримання нею томосу про автокефалію.

Ініціював тему глава УГКЦ Святослав Шевчук. Він заявив, що обидві церкви повинні встановити євхаристійне спілкування (тобто, разом причащатися) і в кінці-кінців прийти до "майбутнього патріархату об'єднаної Київської церкви".

Патріархат - це, звичайно, зовсім не те, що об'єднання, яке пропонується вище, під Константинопольську церкву. Це цілком самостійна церква. Та й були певні сумніви, що досить численна УГКЦ, яка підкоряється Ватикану, раптово перейде під юрисдикцію напів-визнаної в православному світі ПЦУ.

Однак, з Ватиканом у греко-католиків України не все так гладко. В останні роки Папа Римський влаштував в очах уніатів справжню "зраду": зустрічався з главою Російської православної церкви (РПЦ) Кирилом і Президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Також Франциск постійно вимагає завершити війну на Донбасі.

Все це викликало подив у багатьох греко-католиків. І привело до розмов про те, що Варфоломій, який навпаки вступив у конфронтацію з Москвою, коли надав Україні томос, може бути кращим керівником.

При цьому очевидно, що такий перехід, якщо він буде проходити без узгодження з Папою Римським, створить загрозу розколу всередині самої УГКЦ. І поки виглядає малоймовірним, щоб Ватикан погодився передати греко-католиків "під Варфоломія".