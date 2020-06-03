На Одеському припортовому заводі відмивають мільйони на підозрілих контрактах, – ЗМІ

Одеський припортовий завод (ОПЗ) співпрацює з маловідомою компанією, яка формує борги перед заводом та забирає собі щомісяця 5-7 млн доларів прибутку ОПЗ.

Про це повідомило інтернет-видання БізнесЦензор.

Джерела видання стверджують, що ОПЗ недоотримує 5-7 млн доларів прибутку щомісяця через співпрацю з компанією "АгроГазТрейдінг". Натомість, останній конкурс на співробітництво із заводом, де інші компанії пропонували ОПЗ більш вигідні умови, було скасовано правлінням підприємства.

Як повідомляється у статті, наразі завод працює за давальницькою схемою: замовник постачає свою сировину, а потім отримує готову продукцію. Так, із "АгроГазТрейдінг" ОПЗ почав працювати з липня 2019 року. Ця компанія перемогла, незважаючи на те, що конкурент на конкурсі – компанія IBE Trade, запропонувала найвищу ціну.

"Договір ТОВ "АгроГазТрейдінг" діяв до грудня 2019 року. Однак наприкінці року наглядова рада ОПЗ погодила додаткову угоду з ТОВ "АгроГазТрейдінг" до договору про переробку давальницької сировини і, таким чином, роботу з компанією було продовжено до 30 квітня 2020 року", – зазначається у матеріалі.

У січні 2020 року керівництво ОПЗ оголосило новий конкурс з відбору постачальника газу на давальницьких умовах для роботи підприємства у травні-грудні. "АгроГазТрейдінг" опинилася на 2-му місці, а 10 березня наглядова рада скасувала його результати.

Через 10 днів (19 березня) наглядова рада оновила склад правління ОПЗ, а 31 березня нове правління прийняло рішення про пролонгацію договору з "АгроГазТрейдінг" до 30 червня 2020 року.

Журналісти зазначили, новий конкурс на залучення компаній-постачальника газу за давальницькою схемою планувалося провести у травні-червні, були навіть розіслані запрошення потенційним учасникам.

"Однак відбувається штучне затягування проведення конкурсу. Офіційна версія – карантин. Це робиться для того, щоб після виходу з карантину заявити, що часу на проведення нового конкурсу немає і продовжити співпрацю з "АгроГазТрейдінгом", – пояснив на правах анонімності співрозмовник видання на ОПЗ.

За інформацією видання, правління ОПЗ планує винести на загальних зборах акціонерів, які орієнтовно відбудуться 16 червня, питання щодо можливості ухвалювати рішення самостійно без наглядової ради.

Одеський припортовий завод (ОПЗ) – найбільший виробник мінеральних добрив в Україні, який розташований на березі Чорного моря в порту "Південний". Підприємство належить державі та знаходяться в управлінні Фонду державного майна України. Привабливість ОПЗ, крім його виробничих потужностей, ще в тому, що він є монополістом з прийому, охолодження і перевантаження аміаку.