"Будівельні олігархи" хочуть, щоб Парцхаладзе очолив реформу ДАБІ, — ЗМІ

Забудовник і топ-чиновник часів Порошенко Лев Парцхаладзе і його партнери намагаються повернути собі кураторство над будівельною сферою через Офіс простих рішень (Національна рада реформ) Міхеіла Саакашвілі. Якщо Парцхаладзе потрапить туди, то на будівельний ринок повернутися всі його напрацювання часів роботи заступника голови Мінрегіону.

Про це пишу Vesti в матеріалі "Навіщо Парцхаладзе зібрався в Офіс простих рішень Саакашвілі".

Журналісти пишуть, що головним лобістом Парцхаладзе виступає голова ОП Андрій Єрмак.



"За нашою інформацією, з боку виконавчої влади призначення Лева Парцхаладзе у виконком Нацради також підтримує протеже Андрія Єрмака в Кабінеті Міністрів – в минулому засновник інвестиційно-девелоперської компанії Eastgate Development, а нині глава Міністерства розвитку громад і територій Олексій Чернишов, у якого є свої мотиви. Крім дружби, спільних знайомих і подібних бізнес-інтересів, у Чернишова з Парцхаладзе чимало спільного", - пише видання.

Журналісти також зазначають, що і Чернишов, і Парцхаладзе мають тісні зв'язки з низкою великих київських забудовників – нардепами від ОПЗЖ Дмитром Ісаєнко і Столаром Вадимом, а також з другом Андрія Богдана Андрієм Вавришем. Крім того, на думку видання, Парцхаладзе вступив в союз з одіозними "братами Олексієм і Юрієм Горовими, які ось уже майже десять років щільно пов'язані з будівельним бізнесом".

Всіх цих людей об'єднує бажання "відкоригувати" містобудівну реформу, яку запустив Президент і повернути свій вплив на будівельний ринок, якого вони були позбавлені після обрання Володимира Зеленського. Так, наприклад, особисто Парцхаладзе втратив вплив на ДАБІ після звільнення його креатури на чолі відомства Сергія Кузьміна, а, крім того, Лев Ревазович, втративши посаду в Мінрегіоні, був відлучений від схем з Науково-технічною радою при міністерстві. Всій цій "команді будівельних олігархів" вдалося навіть "збити" міністра Олену Бабак, але це не допомогло, тому що Президент запустив ліквідацію ДАБІ.

"Розуміючи ризики знову залишитися за бортом в результаті реформи містобудівної галузі, Парцхаладзе, Чернишов і компанія, схоже, вирішили "зробити разом", – очолити і переробити під себе. Судячи з усього, саме для цього Парцхаладзе і делегується у виконком Нацради реформ при Саакашвілі. Лев Ревазович повинен зробити наступне: програма максимум – змінити вивіску, але зберегти ДАБІ або програма-мінімум - розставити потрібних людей у новостворених органах", - підводить підсумок видання.