В Україні поставлять бродвейський мюзикл для людей з вадами слуху

Інформаційний вакуум людей з проблемами слуху є однією з багатьох соціальних проблем, що стоять перед українським суспільством. Просто уявіть, що поруч з вами є люди, які взагалі ніколи не були в театрі або не розуміють цей вид мистецтва як такого лише тому, що у них немає можливості його почути.

Театр мюзиклу Povir, натхненний мистецтвом бродвейського театру в Америці, почав розвивати культуру мюзиклу в Україні саме в бродвейському жанрі та форматі.

"Ми хочемо принести її в світ людей, які до цього були далекі від мюзиклів, для яких цей театральний жанр був незрозумілим і недоступним, тому що вони не могли почути, - в світ людей з вадами слуху", - сказали представники театру.

В театрі запропонували створити мюзикл, який буде забезпечений всім необхідним, щоб його зрозуміли і відчули люди з вадами слуху.

"Наш проект допоможе кожному поринути у казку, відчути себе частиною історії героїв і повірити в чудеса! Насамперед проект націлений на дітей. Важливо, щоб з дитинства вони відчували себе повноцінною частиною суспільства, щоб у дорослому житті їх нічого не стримувало на шляху до здійснення мрії", - заявили в театрі.