Ткаченка підловили на брехні про "Укркінохроніку", - ЗМІ

Глава комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформполітики Олександр Ткаченко збрехав, звинувачуючи керівництво "Укркінохроніки" в земельних аферах і банкрутстві підприємства. Мета дій Ткаченко полягає у спробах отримати контроль над майном і земельними ділянками держпідприємства.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу "Прямий".

"Надані мною документи доводять, що Ткаченко відверто брехав і маніпулював на прес-конференції", - заявила директор "Укркінохроніки" Аліна Хорошилова.

Хорошилова прокоментувала заяву Ткаченко, що ДП "незаконно виділило землі під забудову". Вона спростувала звинувачення в доведенні підприємства до банкрутства. Глава ДП повідомила, що Ткаченко брехав, коли заявляв на прес-конференції, що майно підприємства було передано третім особам. Земельні ділянки і нерухомість залишається на балансі "Укркінохроніки". Ткаченко вдався до маніпуляції про виділення "Укркінохроніці" землі для забудови.

"Ткаченко сказав, що кіностудія звернулася до міста виділити землю під забудову. Але кіностудія зверталася до міста з проханням виділити землю під експлуатацію студії і житлового будинку, який знаходиться у нас на балансі. Не розумію до чого брехня! Я передала документи журналістам, хочу побачити реакцію Ткаченка, коли його попросять прокоментувати спотворення очевидних фактів", - повідомила Хорошилова.

На думку представників "Укркінохроніки" глава комітету ВРУ Ткаченко замість допомоги підприємству наближає його банкрутство, і використовує для цього ресурси комітету Ради.

Хорошилова вважає, що Ткаченко намагається рейдерським шляхом захопити держпідприємство. Глава "Укркінохроніки" провела аналогії з приватизацією Ткаченком "Одеської кіностудії": "Ткаченко приватизує Одеську кіностудію - це нормально. Але коли підписується інвестиційний договір, згідно з яким відновлюється кіностудія і залишається у держави, то це ненормально. Я бачу, як Ткаченко змінює позицію залежно від власних інтересів. У ході прес-конференції на запитання чи буде приватизовано ДП "Укркінохроніка", виразної відповіді не прозвучало, як втім, і на багато гострих запитань. Не здивуюся, якщо згодом на території, де знаходиться ДП "Укркінохроніка" ми побачимо новобудови Вавриша. Один з його об'єктів знаходиться у нас за парканом, що також викликає безліч питань".

Джерела в Мінкультури повідомляють, що спроби Ткаченка захопити об'єкти "Укркінохроніка" пов'язані з його приватними інтересами в сфері кіновиробництва. Ткаченко є фактичним власником ЗАТ "Одеська кіностудія", двох кінопрокатних компаній і мережі кінотеатрів "Лінія кіно". З 2018 року співвласником Одеської кіностудії став девелопер SAGA Development Андрій Вавриш. Більше двох років Ткаченко і Вавриш спільно займаються кінобізнесом.

Раніше колектив "Укркінохроніка" та громадські організації звернулися до президента з проханням захистити від спроб глави комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка організувати рейдерське захоплення ДП.