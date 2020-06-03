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03 червня 2020, середа, 13:33 13
Верховна Рада і партії 2020-06-03T15:30:03+03:00
Українські Новини
Спроби посилити ЦВК не врятують "Слуг народу" від поразки на місцевих виборах, - Бойко

Спроби посилити ЦВК не врятують "Слуг народу" від поразки на місцевих виборах, - Бойко

Ірина Дорофейчук
Бойко, Опозиційна платформа - За життя, ОП-ЗЖ, Політична сила
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

"Жодні спроби "слуг народу" перекроїти Виборчий кодекс не врятують їх від краху на місцевих виборах." Таку думку 3 червня у коментарі журналістам висловив Співголова фракції Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко, інформує офіційний портал політичної сили.

"Я вважаю, що всі спроби перекроїти виборче законодавство, які зараз намагаються зробити "слуги народу", не врятують їх від краху. Головне - щоб вибори відбулися, щоб люди могли прийти на дільниці, вибрати місцеву владу, яка буде їм допомагати, і припинити знущання, яке демонструється в першу чергу з боку центральної влади, парламенту і "слуг народу", - сказав парламентар.

Від поразки на місцевих виборах "слуг" нічого вже не врятує, впевнений Юрій Бойко.

"Нічого не врятує їх від поразки на місцевих виборах - ані спроби посилити роль ЦВК, ані маніпуляції з дільничними виборчими комісіями, - все це їм не допоможе. Люди вже просто не вірять їм, і це ми бачимо по всій країні", - резюмував Співголова фракції опозиціонерів.

Опозиційна платформа - За життя не підтримає ініціативи влади щодо зміни виборчого законодавства без врахування зауважень фракції. Партія зацікавлена ​​у проведенні чесних і прозорих виборів. Громади повинні отримати легітимність і повноважне самоврядування.

ОП-ЗЖ також вимагає проведення виборів на сході країни. Україну треба об'єднувати, а не ділити регіони на сорти, - підкреслюють у політичній силі.

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