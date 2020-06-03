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03 червня 2020, середа, 13:12 157
Економіка 2020-06-03T13:30:02+03:00
Українські Новини
Захист внутрішнього ринку від зростаючого імпорту добрив є механізмом перезапуску хімгалузі, – директор профіл

Захист внутрішнього ринку від зростаючого імпорту добрив є механізмом перезапуску хімгалузі, – директор профільного НДІ

Сергій Паламаренко
міндобрива, Імпорт добрив, Тамара Ковеня
Добриво грунту (ілюстрація). Фото: hubs.ua
Добриво грунту (ілюстрація). Фото: hubs.ua

Рішення про подання заяви щодо спеціальних розслідувань відносно добрив приймалося після консультацій з виробниками, економістами та юристами в частині вибору механізму захисту внутрішнього ринку.

Таку думку виданню Hubs про можливе введення Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі (МКМТ) квот на імпорт добрив висловила Тамара Ковеня, директор Черкаського державного НДІ техніко-економічної інформації в хімічній промисловості.

Вона підкреслила, що "питання захисту внутрішнього ринку є частиною Стратегії розвитку хімічної галузі, яка була презентована в 2017 році. Над стратегією працювала група вчених-практиків, отримана позитивна рекомендація НАН України. Захист внутрішнього ринку від зростаючого імпорту є механізмом "перезапуску" національної хімічної галузі, який абсолютно необхідний для адаптації хіміків до нових стандартів та умов господарювання на ринку Україна-ЄС".

За оцінками видання, зараз на внутрішньому ринку правила продажу диктують великі трейдерські компанії, в основному імпортери. При цьому відпускні ціни українських виробників на основні види азотних добрив (аміачну селітру, карбамід тощо) сьогодні нижче цін аналогічної продукції для кінцевих споживачів на суміжних ринках (Литва, Польща, Румунія). Але реалізуються українські добрива українським аграріям за цінами, які склалися на внутрішньому ринку Європейського Союзу.

Як проаналізували журналісти, українські підприємства безпосередньо аграріям продають лише 6-8% виробленої продукції. Інший обсяг через нестачу оборотних коштів і фінансування реалізується через трейдерів. За оцінками гравців, по суті – ринок добрив в Україні контролюють торгові компанії (в тому числі, імпортери), закладаючи в кінцеву ціну для аграріїв розмір маржі аж до 25%, або до 30-40 доларів на 1 тонні. "Власне, за ці гроші вони певно й ведуть боротьбу, протестуючи від імені аграріїв проти квот", – йдеться у публікації.

Одночасно з цим, повідомило видання, в Україні зростає частка імпортних добрив, виробництво яких так чи інакше пов'язане з Росією: "Аналіз виробників добрив, що імпортуються в Україну, свідчить: вони або переробляють російські дешеві газ і аміак, які мають у структурі російських власників або навіть контролюються ними. Причому більшість з цих власників знаходяться під українськими санкціями". Розумне введення квот на імпорт буде компромісним рішенням і для внутрішнього виробника, і для аграріїв, і навіть для трейдерів.

В свою чергу, українські виробники добрив готові підписати цінової меморандум з Мінекономіки, передбачає стримування і коригування цін при введенні квот.

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