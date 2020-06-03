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  • За бійку зі стріляниною на Печерську буде відповідати партнер сина судді Ємельянова
03 червня 2020, середа, 12:53 7
Події 2020-06-03T13:15:01+03:00
Українські Новини
За бійку зі стріляниною на Печерську буде відповідати партнер сина судді Ємельянова

За бійку зі стріляниною на Печерську буде відповідати партнер сина судді Ємельянова

Ірина Дорофейчук
Слідство, Нацполіція, стрілянина, підозра, Артур Ємельянов, Бійка
Бейсбольна біта. Фото: strana.ua
Бейсбольна біта. Фото: strana.ua

Постраждалий в суботній бійці зі стріляниною на Печерську партнер сина судді Артура Ємельянова заявив, що інцидент був простим вуличним побутовим конфліктом, інформує портал strana.ua. Про це репортерам повідомили джерела в МВС. Також вони розповіли про інші подробиці конфлікту.

31 травня ввечері біля київського ресторану "Марокана" сталася сутичка. В ній, з одного боку, брали участь молоді вихідці з Донецька, які займаються агробізнесом разом із сином відомого судді Вищого госпсуду Артура Ємельянова Глібом (сім'я Ємельянова - теж вихідці з Донецька). З іншого боку були молоді чеченці, пов'язані з газовим бізнесом. Що конкретно з'ясовували в ході розбирання її учасники, поки невідомо. Можливо, вирішували долю боргових зобов'язань однієї зі сторін.

Як з'ясувалося, донеччани прибули на зустріч під ресторан не з порожніми руками, а привезли з собою турецький тактичний карабін. Їх опоненти були озброєні пістолетом. В результаті сутички вогнепальних поранень ніхто не отримав, але одного з молодих донеччан - партнера сина Ємельянова - кавказці сильно побили. Зараз він перебуває в лікарні. В ході бійки також стріляли в повітря з тактичного рушниці. Дивом нікого з перехожих не зачепило.

Побитий донеччанин заявив поліції, що це був випадковий вуличний конфлікт, а він стрельнув у повітря, щоб розполохати шпану, що причепилася з дріб'язкового приводу. Він відмовився писати заяву.

Проте в поліції вирішили, що все-таки в діях самого донеччанина є склад злочину, і вручили йому підозру через хуліганство із застосуванням зброї ч. 4 ст. 296 КК України. Санкція статті передбачає до 7 років в'язниці. Можливо, цей крок розв'яже чоловікові мову і проллє світло на мотив розбірки в центрі міста.

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