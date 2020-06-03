За бійку зі стріляниною на Печерську буде відповідати партнер сина судді Ємельянова

Постраждалий в суботній бійці зі стріляниною на Печерську партнер сина судді Артура Ємельянова заявив, що інцидент був простим вуличним побутовим конфліктом, інформує портал strana.ua. Про це репортерам повідомили джерела в МВС. Також вони розповіли про інші подробиці конфлікту.

31 травня ввечері біля київського ресторану "Марокана" сталася сутичка. В ній, з одного боку, брали участь молоді вихідці з Донецька, які займаються агробізнесом разом із сином відомого судді Вищого госпсуду Артура Ємельянова Глібом (сім'я Ємельянова - теж вихідці з Донецька). З іншого боку були молоді чеченці, пов'язані з газовим бізнесом. Що конкретно з'ясовували в ході розбирання її учасники, поки невідомо. Можливо, вирішували долю боргових зобов'язань однієї зі сторін.

Як з'ясувалося, донеччани прибули на зустріч під ресторан не з порожніми руками, а привезли з собою турецький тактичний карабін. Їх опоненти були озброєні пістолетом. В результаті сутички вогнепальних поранень ніхто не отримав, але одного з молодих донеччан - партнера сина Ємельянова - кавказці сильно побили. Зараз він перебуває в лікарні. В ході бійки також стріляли в повітря з тактичного рушниці. Дивом нікого з перехожих не зачепило.

Побитий донеччанин заявив поліції, що це був випадковий вуличний конфлікт, а він стрельнув у повітря, щоб розполохати шпану, що причепилася з дріб'язкового приводу. Він відмовився писати заяву.

Проте в поліції вирішили, що все-таки в діях самого донеччанина є склад злочину, і вручили йому підозру через хуліганство із застосуванням зброї ч. 4 ст. 296 КК України. Санкція статті передбачає до 7 років в'язниці. Можливо, цей крок розв'яже чоловікові мову і проллє світло на мотив розбірки в центрі міста.