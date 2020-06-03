Чиновник Міносвіти попався на хабарі у третину мільйона, - ЗМІ

Генеральний директор одного з Директоратів Міністерства освіти і науки України був затриманий під час отримання хабара у 300 тис гривень. Правоохоронці підозрюють, що саме цю суму чиновник вимагав за перемогу в конкурсі, де на кону стояли з 3 мільйони гривень. Про це інформує портал strana.ua

"За даними слідства, чиновник Міносвіти вимагав неправомірну вигоду від представника державного підприємства за перемогу в конкурсі на здійснення дослідно-конструкторських робіт із створення новітніх технологій з призовим фондом в 3 млн грн", - йдеться в повідомленні відомства.

Так, при отриманні $5 тис і 165 тис гривень чиновник був затриманий прокурорами спільно з Головним управлінням СБУ в м. Києві та Київській області і поліцейськими.

В приміщенні Директорату Міністерства освіти і науки України правоохоронці проводять обшук. Наразі затриманому готується повідомлення про підозру.

Досудове розслідування триває.