СБУ і прокуратура прогуляли суду про визнання незаконною підозри Кузнєцову, вбитому Стерненком, - Портнов

Юрист і правозахисник Андрій Портнов повідомив нові деталі у розслідуванні справи про вбивство Сергієм Стерненко Івана Кузнєцова. Про це Портнов написав на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Друзі, інформую, що на сьогоднішній судовий процес про визнання незаконним підозри, врученоъ родині Івана Кузнєцова, вбитого уродженцем Одеської області, гр. Стерненком, 1995 р.н., не з'явився ні слідчий СБУ, ні підпорядкований Венедиктовій прокурор. У зв'язку з цим у судовому засіданні оголошено перерву на кілька днів.

Нагадую, що співробітники прокуратури також більше двадцяти разів не з'являлися на судові засідання, в яких фігурантом проходить обвинувачений у справах про обіг наркотиків, тортури, викрадення людини, розбійний напад, вимагання та інші, вчинені з метою наживи злочини.

Іншими словами, держава системно допомагає вбивці десятками інструментів, починаючи від визнання його потерпілим і закінчуючи систематичною неявкою в суд.

Але це тимчасовий, випадкові правителі, перепочинок. Наше діло маленьке - чи вбивця переїде у в'язницю або кожна людина в країні буде знати, що приховування насильства і вбивств - конкретно ваша державна політика.", - зазначив Портнов.стернен