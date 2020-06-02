Давно пора на гілляку: в Ірпені начальниця відділу культури цькує вдову АТОвця

Начальниця відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради Ірпеня Євгенія Антонюк публічно підтримала ідею страчувати через повішення інакодумців. Йдеться про журналістку, вдову загиблого в 2014 році в Іловайську капітана Національної гвардії Сергія Шкарівського та мешканку Ірпеня Михайлину Скорик-Шкарівську, яка активно висвітлює проблеми міста, зокрема, пов’язані із незаконною забудовою та розкраданням бюджету. Під постом першого заступника мера Ірпеня Олександра Маркушина Антонюк підтримала коментар однієї з дописувачок про те, що журналістку потрібно "на гілляку", відповівши, "давно пора". На прохання публічно вибачитись, у відповідь начальниця відділу культури продовжила цькування дружини загиблого АТОвця. "Для мене тлумачення словосполучення "на гілляку" носить виключно переносне значення, як, впевнена, і його автора під постом. Михайлина, як на мене, вже давно має бути покарана за весь той бруд і фальш, що розповсюджує абсолютно умисно", - написала Антонюк. На інше зауваження начальниця відділу культури додала, зокрема, що "ганебно бути вдовою героя АТО, не маючи на це жодного морального права". За словами журналістки, пояснення тут просте – влада Ірпеня воює з тими, хто висвітлює її справжню роботу, бо хоче приховати всі свої незаконні оборудки. "Я розумію, чому їх так "ковбасить". Бо на їхню думку я - дуже неправильна вдова. Замість бігати і вимагати благ собі особисто я вимагаю прозорості в управлінні бюджетом міста, стежу за їхніми доходами і видатками, а також задекларувала публічно, що весь прихований АТОшний дерибан в Ірпені рано чи пізно стане явним", - написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Скорик-Шкарівська. Як повідомила Скорик-Шкарівська, нещодавно в місті стався новий земельний скандал. Антонюк, яка відповідає за культурну сферу Ірпеня, виявилась причетною до руйнування стіни будинку відомого кобзаря Миколи Будника. Саме його інструменти режисер Олесь Санін використовував у фільмі "Поводир". За інформацією журналістки, за руйнуванням стоять інтереси Володимира Карплюка, який лишається тіньовим мером міста. Тому відділ культури Ірпеня на чолі з Антонюк допустив руйнування стіни будинку, попри те, що на ньому розташована меморіальна табличка. "Я публічно вимагаю, щоб цю людину відправили у відставку з посади начальниці відділу культури Ірпінської міської ради", - написала Скорик-Шкарівська. Як відомо, Сергій Шкарівський, доброволець батальйону "Донбас" - позивний "Шульц" - загинув 19 серпня 2014 року під час операції зі звільнення Іловайська від кулі снайпера. Цю історію відтворено в фільмі "Іловайськ 2014".