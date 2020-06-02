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  • Давно пора на гілляку: в Ірпені начальниця відділу культури цькує вдову АТОвця
02 червня 2020, вівторок, 20:06 7
Політика 2020-06-02T20:06:23+03:00
Українські Новини
Давно пора на гілляку: в Ірпені начальниця відділу культури цькує вдову АТОвця

Давно пора на гілляку: в Ірпені начальниця відділу культури цькує вдову АТОвця

Ірина Дорофейчук
Євгенія Антонюк, Михайлина Скорик-Шкарівська, Ірпінська міськрада
Євгенія Антонюк. Фото: imounr.org.ua
Євгенія Антонюк. Фото: imounr.org.ua

Начальниця відділу культури, національностей та релігій Ірпінської міської ради Ірпеня Євгенія Антонюк публічно підтримала ідею страчувати через повішення інакодумців. Йдеться про журналістку, вдову загиблого в 2014 році в Іловайську капітана Національної гвардії Сергія Шкарівського та мешканку Ірпеня Михайлину Скорик-Шкарівську, яка активно висвітлює проблеми міста, зокрема, пов’язані із незаконною забудовою та розкраданням бюджету.

Під постом першого заступника мера Ірпеня Олександра Маркушина Антонюк підтримала коментар однієї з дописувачок про те, що журналістку потрібно "на гілляку", відповівши, "давно пора".

На прохання публічно вибачитись, у відповідь начальниця відділу культури продовжила цькування дружини загиблого АТОвця.

"Для мене тлумачення словосполучення "на гілляку" носить виключно переносне значення, як, впевнена, і його автора під постом. Михайлина, як на мене, вже давно має бути покарана за весь той бруд і фальш, що розповсюджує абсолютно умисно", - написала Антонюк.

На інше зауваження начальниця відділу культури додала, зокрема, що "ганебно бути вдовою героя АТО, не маючи на це жодного морального права".

За словами журналістки, пояснення тут просте – влада Ірпеня воює з тими, хто висвітлює її справжню роботу, бо хоче приховати всі свої незаконні оборудки.

"Я розумію, чому їх так "ковбасить". Бо на їхню думку я - дуже неправильна вдова. Замість бігати і вимагати благ собі особисто я вимагаю прозорості в управлінні бюджетом міста, стежу за їхніми доходами і видатками, а також задекларувала публічно, що весь прихований АТОшний дерибан в Ірпені рано чи пізно стане явним", - написала на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Скорик-Шкарівська.

Як повідомила Скорик-Шкарівська, нещодавно в місті стався новий земельний скандал. Антонюк, яка відповідає за культурну сферу Ірпеня, виявилась причетною до руйнування стіни будинку відомого кобзаря Миколи Будника. Саме його інструменти режисер Олесь Санін використовував у фільмі "Поводир".

За інформацією журналістки, за руйнуванням стоять інтереси Володимира Карплюка, який лишається тіньовим мером міста. Тому відділ культури Ірпеня на чолі з Антонюк допустив руйнування стіни будинку, попри те, що на ньому розташована меморіальна табличка.

"Я публічно вимагаю, щоб цю людину відправили у відставку з посади начальниці відділу культури Ірпінської міської ради", - написала Скорик-Шкарівська.

Як відомо, Сергій Шкарівський, доброволець батальйону "Донбас" - позивний "Шульц" - загинув 19 серпня 2014 року під час операції зі звільнення Іловайська від кулі снайпера. Цю історію відтворено в фільмі "Іловайськ 2014".

 

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