Реєстр е-декларацій під ризиком через арешт майна айті-компанії "Алтаюр" - ЗМІ

Реєстр електронних декларацій перебуває під ризиком, оскільки дані реєстру зберігаються на серверах, які були арештовані судом, аби не повертати їх власнику – айті-компанії "Алтаюр".

Про це ідеться у розслідуванні програми "Гроші" від 1 червня, передають Українські Новини.

"Всі зібрані декларації можуть взагалі зникнути, адже сервери арештовані як доказ у кримінальній справі, а сам Новіков під слідством ДБР за зловживання повноваженнями. Якщо виявиться, що сервери арештовані незаконно, їх доведеться повернути", - ідеться у сюжеті.

Національне агентство з питань протидії корупції, яке відповідальне за роботу реєстру декларацій, з 2017 року орендувало обладнання для зберігання даних у айті-компанії "Алтаюр".

Наприкінці 2019 року договір про оренду не був подовжений, проте, агенція відмовилася повертати обладнання його законному власнику.

"Була пропозиція подарувати обладнання або ми будемо відкривати на вас справи. У нас заблокували роботу компанії, хоча у нас немає статусу у справі, по якій НАБУ провели обшуки і арештували наші сервери", - каже власник "Алтаюр" Андрій Мартиненко.

Наразі обладнання айті-компанії НАЗК передала в оренду державному підприємству "Українські спеціальні системи". Тобто, НАЗК сплачує іншій державній структурі плату за оренду обладнання компанії, яким взагалі не мала права розпоряджатися.

З цього приводу у ДБР відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст 364 – перевищення повноважень службовим становищем з корисливих мотивів, що мало тяжкі наслідки.

За словами адвоката компанії "Алтаюр" Віталія Власюка, справа у НАБУ стосовно оренди серверів побудована на основі внутрішнього аудиту НАЗК, який йому як представнику "Алтаюра" наданий не був.

При цьому, як каже юрист, в офіційних заявах НАЗК допущено маніпуляції цифрами – балансова вартість обладнання прирівняна до реальної повної вартості.

"Вся ця справа будується на результатах якогось міфічного внутрішнього аудиту", - говорить адвокат.

Як йдеться в сюжеті, НАБУ за заявою голови НАЗК Новікова порушило справу проти неназваних колишніх співробітників Нацагентства.

Як відомо, 1 червня завершився термін подання електронних декларацій для посадовців державної влади і місцевого самоврядування.

19 травня "Алтаюр" виступила з публічною заявою про погрози і тиск з боку працівників НАЗК. Компанія повідомила про кримінальне переслідування за заявою голови агенції і заперечила будь-які порушення законодавства у своїх діях.

"Алтаюр" спеціалізується на телекомунікаційних рішеннях для бізнесу, співпрацює з фінансовим і державним сектором. Серед проектів компанії – інформаційна інфраструктура для Державної служби з питань ветеранів і учасників АТО.

Компанія "Алтаюр" надавала свої сервери і обладнання для функціонування реєстру з моменту його запуску, а також брала участь у тестовій роботі реєстру під егідою ПРО ООН.